https://tr.sputniknews.com/20220205/bilal-erdogan-kapitalist-paradigma-sahtekar-insan-uretiyor-1053507778.html

Bilal Erdoğan: Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor

Bilal Erdoğan: Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor

Kocaeli’de İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile bir araya gelen Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Batı medeniyetindeki kapitalist düzen, insan ırkını... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T19:16+0300

2022-02-05T19:16+0300

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türkiye

kocaeli

imam hatipliler derneği

bilal erdoğan

kapitalizm

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Bilal Erdoğan, Kocaeli’de düzenlenen İmam Hatipliler Derneği İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, gündeme dair de açıklamalarda bulundu. İmam hatiplerin fen liseleri kadar başarılı olduğunu söyleyen Erdoğan, imam hatipli sayısında artış olduğundan bahsetti. Kapitalist düzenle ilgili de açıklamalar yapan Erdoğan, batı medeniyetlerinde kapitalizmin sahtekar insanları ürettiğini belirtti. Gençlerin Türkiye’den gitme istekleriyle ilgili yapılan veri çalışmalarını değerlendiren Erdoğan, Amerika ve Avrupa’da yurt dışına çıkan gençlerin daha fazla olduğunu söyledi.Kapitalist düzenin insanı sahtekarlaştırdığını vurgulayan Erdoğan, ümmetin bu işten korunması gerektiği konusunda İmam Hatiplere büyük iş düştüğünü dile getirdi. Erdoğan, şunları söyledi:'Kapitalist sistem insan ırkını daha kötü bir varlığa dönüştürüyor'“Şu anda batı medeniyeti kapitalist düzenin temelindeki felsefe; altta kalanın canı çıksın. Altta kalanın canı çıksına dayalı bir medeniyetten bahsediyoruz şu anda. Hani, ‘Batı medeniyeti dünyayı şöyle geliştirdi, böyle teknolojik ilerlemeler oldu, insan uzaya çıktı, aya çıktı’ denir. Tamam yaptı, sonra ne oldu? İnsan, insanlığını yitiriyor gözümüzün önünde. İnsanın insana güveni kalmamış durumda. Batıda insanın insana güveni kalmadı. Ne yapmaya çalışıyorlar? Kanunlarla, yasaklarla, caydırıcılıkla, derin devlet yapılarıyla bir düzen korumaya çalışıyorlar.İnsanların bir kısmını oyalayarak, eyleyerek bir düzen yaşatmaya çalışıyor. Ama özünde kabul edelim, Batı medeniyeti bu kapitalist sistemde insan ırkını maalesef daha kötü bir varlığa dönüştürüyor. Daha vahşi, daha başkasının malında gözü olan, daha suça meyyal, daha kendisiyle barışık olmayan, kendisini tanımayan bir varlığa çeviriyor. Bizim medeniyetimiz böyle değil. Bizim medeniyetimizde bizim inancımızdan temellenmiş olan medeniyetimizde durum böyle değil. Bizde insanın insana güveni esas. Başka insanın kendisine tehdit olduğunu görmemesini esas alan bir düzen. İnsanın kendisini birinci etapta Allah’a karşı sorumlu gördüğü bir düzen. Bir kanundan, cezadan korktuğu için değil; bu dünyadan sonraki hesap vermesinden çekindiği için bu dünyada yaptığı işe çekidüzen veren bir insan profilinden, bir medeniyet anlayışından biz beslenmişiz."

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kocaeli, imam hatipliler derneği, bilal erdoğan, kapitalizm