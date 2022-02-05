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https://tr.sputniknews.com/20220205/buyukcekmecedeki-kazinin-4-gununde-kelepceli-erkek-cesedi-bulundu--1053497203.html
Büyükçekmece'deki kazının 4. gününde kelepçeli erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'deki kazının 4. gününde kelepçeli erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T09:39+0300
2022-02-05T09:39+0300
türkiye
büyükçekmece
kazı
ceset
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin bileğinde kelepçe olduğu öğrenildi.İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, polis kimliğini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına alan Erdem Öntürk, olaydan 2 gün sonra Hasan Alagündüz isimli şüpheliyi arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz cevaben, "Telefonla konuşmayalım adam geberdi gitti zaten boşver" şeklinde cevap verdi.Ne olmuştu?Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.Şüpheli polislerin Murat Kartal'ı teslim ettikleri Yavuz Yavuztürk, Zindaşti Davası dosyasında adı geçen isimlerden biri olarak biliniyor.Yavuztürk, büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin Büyükçekmece'de 2014 yılında 21 yaşındaki kızı Arzu Sharifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı.
türkiye
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büyükçekmece, kazı, ceset

Büyükçekmece'deki kazının 4. gününde kelepçeli erkek cesedi bulundu

09:39 05.02.2022
© İHABüyükçekmece'de boş alanda kazı
Büyükçekmece'de boş alanda kazı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Büyükçekmece'de dört gündür kazı çalışmasının sürdüğü alanda ceset bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pınarbaşı Mahallesi'nde Murat Kartal'ın cesedinin bulunması için başlatılan kazı çalışması dördüncü gününde toprak altından ceset çıkarıldı. Cesedin bileğinde kelepçe olduğu öğrenildi.
İncelemenin ardından cesedin Murat Kartal'a ait olup olmadığı tespit edilecek.
Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, polis kimliğini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına alan Erdem Öntürk, olaydan 2 gün sonra Hasan Alagündüz isimli şüpheliyi arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz cevaben, "Telefonla konuşmayalım adam geberdi gitti zaten boşver" şeklinde cevap verdi.

Ne olmuştu?

Murat Kartal'ın 2015'te çıkan kavgada Baybaşin ailesinden Edip Fırat cinayetinin faili olduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Erdem Öntürk ve Fatih Erkut'un, 20 Ocak Perşembe günü Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde polis kimliklerini kullanarak Murat Kartal'ı gözaltına aldıkları belirlendi.
Şüpheli 2 polisin Murat Kartal'ı emniyete götürmedikleri, bunun yerine Şişli, Çağlayan'da özel bir hastanenin önünde buluştukları uyuşturucu baronu Zindaşti'nin davasında da ismi geçen Yavuz Yavuztürk'e para karşılığı teslim ettikleri ortaya çıktı.
Polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkut, Yavuz Yavuztürk, Baybaşin ailesinin fertlerinden Mehmet Emin Baybaşin, Habip Baybaşin, Faysal Gezen, Hasan Alagündüz gözaltına alınarak tutuklandı.
Olayla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınan 21. Dönem DSP Diyarbakır Milletvekili Abdulsamet T. ile Tahsin C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.
Şüpheli polislerin Murat Kartal'ı teslim ettikleri Yavuz Yavuztürk, Zindaşti Davası dosyasında adı geçen isimlerden biri olarak biliniyor.
Yavuztürk, büyük eroin operasyonlarına ve birçok cinayete ismi karışan İranlı uyuşturucu baronu Naji Sharifi Zindaşti'nin Büyükçekmece'de 2014 yılında 21 yaşındaki kızı Arzu Sharifi Zindaşti ve şoförü Devrim Öztunç'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin davada sanık olarak yargılanmıştı.
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