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Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T03:32+0300
2022-02-05T03:32+0300
2022-02-05T03:32+0300
türkiye
düzce
buzlanma
trafik kazası
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Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.
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düzce, buzlanma, trafik kazası
Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi Abone ol
Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.
Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan
buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.
Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan
25 araç birbirine girdi.
Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.