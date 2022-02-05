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https://tr.sputniknews.com/20220205/buzlanma-beraberinde-kaza-getirdi-25-arac-birbirine-girdi-1053495721.html
Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi
Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T03:32+0300
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türkiye
düzce
buzlanma
trafik kazası
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Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.
türkiye
düzce
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düzce, buzlanma, trafik kazası

Buzlanma beraberinde kaza getirdi, 25 araç birbirine girdi

03:32 05.02.2022
© İHADüzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.
Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Düzce’nin Boğaziçi beldesinde buzlanma sebebiyle 25 araç çarpıştı. Kaza sonrası Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ulaşımı açmak için seferber oldu.
Kaza, D655 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hava sıcaklığının düşmesi sonrasında oluşan buzlanma neticesinde kontrolden çıkan tır makaslama yaptı.
Aynı istikametten gelen ve buzlanma sebebiyle duramayan 25 araç birbirine girdi.
Kaza sonrasında Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ekipler ise ulaşımı açmak için seferber oldu.
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