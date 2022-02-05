Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere birçok siyasi geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan'a muhalefet partilerin liderlerinden de mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Kovid-19'a karşı en az 3 doz aşılarını olmuştu. Erdoğan, açıklamasından önce canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği Zonguldak toplu açılış töreninde "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.
Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.
Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.
Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Anca beraber, kanca beraber 😊 İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl
Rabbim tez zamanda şifa versin, sizi başımızdan eksik etmesin sayın Cumhurbaşkanım. Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz. Bu milletin bu ümmetin duaları sizinle… https://t.co/udsRk165aO
Erdoğan'a muhalefet partilerin liderlerinden de mesajlar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Kovid-19'a karşı en az 3 doz aşılarını olmuştu.
Erdoğan, açıklamasından önce canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği Zonguldak toplu açılış töreninde "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" demişti.