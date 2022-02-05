https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-esimle-birlikte-yaptirdigimiz-covid-19-testimizin-sonucu-pozitif-cikti-1053503263.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

Erdoğan koronavirüse yakalandı

2022-02-05T15:17+0300

2022-02-05T15:17+0300

2022-02-05T16:03+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

koronavirüs

omicron

emine erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1053418144_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_47e3bb7960cffa575ecda64c6cba5431.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere birçok siyasi geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan'a muhalefet partilerin liderlerinden de mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Kovid-19'a karşı en az 3 doz aşılarını olmuştu. Erdoğan, açıklamasından önce canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği Zonguldak toplu açılış töreninde "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" demişti.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, koronavirüs, omicron, emine erdoğan