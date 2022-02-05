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https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-esimle-birlikte-yaptirdigimiz-covid-19-testimizin-sonucu-pozitif-cikti-1053503263.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı
Erdoğan koronavirüse yakalandı
2022-02-05T15:17+0300
2022-02-05T16:03+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
koronavirüs
omicron
emine erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere birçok siyasi geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan'a muhalefet partilerin liderlerinden de mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Kovid-19'a karşı en az 3 doz aşılarını olmuştu. Erdoğan, açıklamasından önce canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği Zonguldak toplu açılış töreninde "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" demişti.
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recep tayyip erdoğan, koronavirüs, omicron, emine erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse yakalandı

15:17 05.02.2022 (güncellendi: 16:03 05.02.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, koronavirüse yakalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Erdoğan, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.
Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı tweeti alıntılayarak, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını duyurmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere birçok siyasi geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Erdoğan'a muhalefet partilerin liderlerinden de mesajlar geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan çiftine Twitter’dan geçmiş olsun dileklerini gönderdi: “Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan @RTErdogan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”
İYİ Parti lideri Meral Akşener ise, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Kovid-19'a karşı en az 3 doz aşılarını olmuştu.
Erdoğan, açıklamasından önce canlı bağlantı ile gerçekleştirdiği Zonguldak toplu açılış töreninde "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş. Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" demişti.
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