https://tr.sputniknews.com/20220205/cumhurbaskani-erdogan-zonguldaktaki-acilislara-video-konferansla-katilacak-1053494695.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki açılışlara video konferansla katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki açılışlara video konferansla katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat günü Zonguldak'taki toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T02:17+0300

2022-02-05T02:17+0300

2022-02-05T02:17+0300

politika

recep tayyip erdoğan

zonguldak

toplu açılış

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak'a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu. Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'taki toplu açılışları canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştireceği öğrenildi. Öte yandan açılışlar için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı bakanların Zonguldak'a geleceği, toplu açılışların ardından Kilimli Belediyesini ziyaret edeceği ve kentten ayrılacağı öğrenildi.

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recep tayyip erdoğan, zonguldak, toplu açılış