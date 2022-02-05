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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki açılışlara video konferansla katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki açılışlara video konferansla katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat günü Zonguldak'taki toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T02:17+0300
2022-02-05T02:17+0300
politika
recep tayyip erdoğan
zonguldak
toplu açılış
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak'a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu. Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'taki toplu açılışları canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştireceği öğrenildi. Öte yandan açılışlar için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı bakanların Zonguldak'a geleceği, toplu açılışların ardından Kilimli Belediyesini ziyaret edeceği ve kentten ayrılacağı öğrenildi.
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recep tayyip erdoğan, zonguldak, toplu açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki açılışlara video konferansla katılacak

02:17 05.02.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat günü Zonguldak'taki toplu açılış törenine video konferans yöntemiyle katılacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Şubat 2022 günü Zonguldak'a gelerek Teoman Duralı Tünelleri, Karaelmas Köprülü Kavşak ve Kilimli Sahil Yolu toplu açılış töreni gerçekleştirmesi ve Madenci Anıtı önünde miting yapması planlanıyordu. Kentteki tüm hazırlıklar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyaretinin iptal edildiği açıklandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'taki toplu açılışları canlı bağlantı yöntemiyle gerçekleştireceği öğrenildi.

Öte yandan açılışlar için AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın yanı sıra bazı bakanların Zonguldak'a geleceği, toplu açılışların ardından Kilimli Belediyesini ziyaret edeceği ve kentten ayrılacağı öğrenildi.
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