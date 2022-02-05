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https://tr.sputniknews.com/20220205/donmez-ispartada-bulunan-299-bin-elektrik-abonesinin-yaklasik-yuzde-93u-enerjili-durumdadir-1053505312.html
Dönmez: Isparta'da bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır
Dönmez: Isparta'da bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da 3 Şubat'taki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine ilişkin, "Şu an itibarıyla ilimiz... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T17:29+0300
2022-02-05T17:29+0300
türkiye
fatih dönmez
afad
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yaptığı basın toplantısında, 3 Şubat'ta gün boyu süren kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuz bazı durumların yaşandığını söyledi.İl Özel İdaresi, belediye ve AFAD ekipleri ile ilgili elektrik dağıtım şirketinin afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladıklarını belirten Dönmez, an itibarıyla yolların tamamının açık olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini söyledi.Dönmez, yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Isparta'yı besleyen 3 tane de indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştuğundan il genelinde maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu" diye konuştu.Kesinti anında il merkezi, 8 ilçe merkezi ve 188 köyde toplam 113 bin 236 abonenin enerjisiz kaldığını söyleyen Dönmez, "İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538 e geriledi. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220205/2-gundur-elektriksiz-kalan-ispartada-belediyeden-aciklama-sularin-kesilmemesi-icin-ugrasiyoruz-1053505157.html
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fatih dönmez, afad, başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Dönmez: Isparta'da bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır

17:29 05.02.2022
© AAEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Isparta'da 3 Şubat'taki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisine ilişkin, "Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yaptığı basın toplantısında, 3 Şubat'ta gün boyu süren kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuz bazı durumların yaşandığını söyledi.
İl Özel İdaresi, belediye ve AFAD ekipleri ile ilgili elektrik dağıtım şirketinin afetten etkilenen bölgelere müdahale etmeye başladıklarını belirten Dönmez, an itibarıyla yolların tamamının açık olduğunu ve sağlık kurumlarının hizmete devam ettiğini söyledi.
Dönmez, yoğun kar ve tipi nedeniyle enerji altyapısında ciddi hasar meydana geldiğini dile getirerek, "Isparta'yı besleyen 3 tane de indirici trafo merkezi var. Bu trafo merkezlerinde arıza oluştuğundan il genelinde maalesef enerji ve elektrik kesintileri yaşanmış oldu. Ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla ilk gün kesintilerde önemli bir azalma söz konusu oldu" diye konuştu.
Kesinti anında il merkezi, 8 ilçe merkezi ve 188 köyde toplam 113 bin 236 abonenin enerjisiz kaldığını söyleyen Dönmez, "İlk günün sonunda bu rakam 35 bin 538 e geriledi. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde bulunan 299 bin elektrik abonesinden yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır. Kalan 20 bin abonemize elektrik verilmesiyle ilgili ekiplerimiz sahada canla başla çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.
Isparta - kar yağışı - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
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