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Enes Ünal attı, Getafe kazandı
Enes Ünal attı, Getafe kazandı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Getafe, sahasında yaptığı maçta, 2'sini Enes Ünal'ın attığı gollerle Levante'yi 3-0 mağlup etti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T04:06+0300
2022-02-05T04:06+0300
spor
getafe
enes ünal
levante
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Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/milli-futbolcu-okay-yokuslu-enes-unalin-takimi-getafe-ile-anlasti-1053153509.html
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getafe, enes ünal, levante

Enes Ünal attı, Getafe kazandı

04:06 05.02.2022
© AAEnes Ünal - Getafe
Enes Ünal - Getafe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Getafe, sahasında yaptığı maçta, 2'sini Enes Ünal'ın attığı gollerle Levante'yi 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk köşe atışında, 1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Enes Ünal'ın golüyle 1-0 öne geçen Getafe, 28. dakikadaki yine Türk futbolcunun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarısı 2-0 sona eren maçın ikinci yarısında uzatma dakikalarında Carles Alena ile farkı artıran Getafe, sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes Ünal, 67. dakikada yerini Jakub Jankto'ya bıraktı.
Getafe'nin en golcü futbolcusu olan Enes, bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı.
Diğer yandan Getafe'ye ara transferde gelen diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu, bu karşılaşmada yedek bekledi.
Puanını 25'e yükselterek ligde 14. sıraya yükselen Getafe, çıkışını sürdürdü.
Levante ise 11 puanla son sırada yer aldı.
Getafe ile anlaşan Okay Yokuşlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
SPOR
Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Enes Ünal'ın takımı Getafe ile anlaştı
26 Ocak, 16:47
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