https://tr.sputniknews.com/20220205/ermenistan-disisleri-bakanligi-pasinyanin-turkiyeyi-ziyaret-etmesi-gorusulmuyor-1053497488.html

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T09:56+0300

2022-02-05T09:56+0300

2022-02-05T09:56+0300

politika

ermenistan

türkiye

ziyaret

paşinyan

fuat oktay

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Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.

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ermenistan, türkiye, ziyaret, paşinyan, fuat oktay