Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor

Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi Forumu’na katılmasının görüşülmediğini ifade etti.
Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.