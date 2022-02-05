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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T09:56+0300
2022-02-05T09:56+0300
politika
ermenistan
türkiye
ziyaret
paşinyan
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Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
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ermenistan, türkiye, ziyaret, paşinyan, fuat oktay

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı: Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi görüşülmüyor

09:56 05.02.2022
© AANikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve mart ayındaki Antalya Diplomasi Forumu’na katılmasının görüşülmediğini ifade etti.
Facebook’tan açıklama yapan Unanyan, “Başbakan Nikol Paşinyan’ın Türkiye’yi ziyaret etmesi ve Antalya’daki diplomasi forumuna katılması görüşülmüyor” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Paşinyan'ın mart ayında Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geleceğini söylemişti.
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