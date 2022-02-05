Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220205/fenerbahce-tribunlerinden-istifa-cagrisi-1053510447.html
Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı
Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı
Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T21:18+0300
2022-02-05T21:17+0300
türkiye
süper lig
fenerbahçe
medipol başakşehir
kadıköy
berkay özcan
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053510422_0:408:2000:1533_1920x0_80_0_0_182988ced10d87413f53bd7fab3cf453.jpg
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.NTV'nin haberine göre karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladıFenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.
türkiye
kadıköy
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053510422_0:221:2000:1721_1920x0_80_0_0_f661ab6267fcd598609e4d61de8a15b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süper lig, fenerbahçe, medipol başakşehir, kadıköy, berkay özcan, istanbul

Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı

21:18 05.02.2022
© İHAEvinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu.
Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
Abone ol
Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu.
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.
NTV'nin haberine göre karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladı

Fenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.
Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce