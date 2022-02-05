https://tr.sputniknews.com/20220205/fenerbahce-tribunlerinden-istifa-cagrisi-1053510447.html

Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı

Fenerbahçe tribünlerinden istifa çağrısı

Evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar maçın son bölümünde yönetime karşı istifa tezahüratlarında bulundu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T21:18+0300

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türkiye

süper lig

fenerbahçe

medipol başakşehir

kadıköy

berkay özcan

istanbul

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Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken Berkay Özcan'ın tek golüyle konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.NTV'nin haberine göre karşılaşmanın son dakikalarında Kadıköy'de tribünlerden tepki geldi. Taraftarlar 'Yönetim istifa' ve 'Söylesene başkan, ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin' şeklinde tezahürat yaptı.Emre Belözoğlu, Fenerbahçe taraftarını selamladıFenerbahçe taraftarı, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu lehine de tezahürat yaptı. Genç teknik adam tezahüratlar sonrası taraftarı selamladı.Fenerbahçeli taraftarlar ayrıca Başakşehirli futbolcuları da alkışladı.

türkiye

kadıköy

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süper lig, fenerbahçe, medipol başakşehir, kadıköy, berkay özcan, istanbul