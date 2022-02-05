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'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası
'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası
Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darp... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T00:00+0300
2022-02-04T23:58+0300
türkiye
fenerbahçe
trabzonspor
özer hurmacı
mihriban hurmacı
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Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi tarafından darp edildiğini öne sürdü.Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.Yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı "Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim"diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır hashtagiyle paylaşan Mihriban Hurmacı "Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın!", "Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim" ifadelerini kullandı. Mihriban Hurmacı, Jandarma Karakoluna giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.
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fenerbahçe, trabzonspor, özer hurmacı, mihriban hurmacı

'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası

00:00 05.02.2022
© DHA'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası
'Futbolcu Özer Hurmacı eşini darp etti' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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Bir dönem Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, aralarında yaşanan tartışma sonrası futbolcunun kendisini darp ettiğini iddia etti. Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Mihriban Hurmacı, "Sen bir canavarsın Özer Hurmacı!" ifadesini kullandı.
Futbolcu Özer Hurmacı'nın eşi Mihriban Hurmacı, geçen ay boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi tarafından darp edildiğini öne sürdü.
Hurmacı, eşinin cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden aralarında çıkan tartışma sırasında futbolcunun ellerine ve yüzüne vurduğunu söyledi.
Yaşananları bir televizyon programında anlatan Mihriban Hurmacı "Dün akşam saat 21.00’de Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesajlar ve fotoğraflar gördüm. Bu yüzden tartışmaya başladık. Beni bir odaya çekerek ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, “Seni gebertirim"diyerek tehditte bulundu. Kendimi dışarıya zor attım" dedi.
Yüzünün ve ellerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabında #kadınaşiddetehayır hashtagiyle paylaşan Mihriban Hurmacı "Bunu asla saklamak istemiyorum. Özer Hurmacı sen bir canavarsın!", "Kendimi kurtarmak istedim ellerinden, ama tırnaklarını sapladı ellerime. Kırılmak üzereydi parmağım, Allah korudu. Kendimi dışarı atabildim, polise gidebildim" ifadelerini kullandı.
Mihriban Hurmacı, Jandarma Karakoluna giderek eşi hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.
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