https://tr.sputniknews.com/20220205/giydigi-tisort-sebebiyle-eskisehirspordan-kovulan-egehan-has-galatasaraya-gidiyor-1053500060.html
Giydiği tişört sebebiyle Eskişehirspor’dan kovulan Egehan Has, Galatasaray'a gidiyor
Giydiği tişört sebebiyle Eskişehirspor’dan kovulan Egehan Has, Galatasaray'a gidiyor
Spor yaptığı sırada paylaştığı fotoğraflarda Galatasaray tişörtü giymesi nedeniyle Eskişehirspor'un kulüple olan ilişiğini kestiği genç kaleci Egehan Has... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T12:31+0300
2022-02-05T12:31+0300
2022-02-05T12:31+0300
spor
eskişehirspor
galatasaray
futbol
egehan has
spor salonu
forma
tff 2. lig
sosyal medya
viral
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Eskişehirspor’un altyapı oyuncusu Egehan Has, spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekip sosyal medya paylaşınca kulüp tarafından sözleşmesi feshedildi.Galatasaray taraftarının Egehan'ı sarı kırmızılı kulüpte görmek için çağrıda bulunması üzerine olay sosyal medyada gündem olmuştu.TFF 2. Lig’de oynayan Eskişehirspor’dan gönderilen Egehan Has, bir TV programında açıklamalarda bulunarak Galatarasay'ın kendisine ulaştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: İletişimde oldukları genel kurul üyesi ile tekrar bir konuşma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Has, “İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı” şeklinde açıklama yaptı.Eskişehirspor ne demişti?Egehan Has’ı takımdan gönderen Eskişehirspor yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220203/galatasaray-tisortuyle-fotograf-paylasti-kulubunden-kovuldu-1053421377.html
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eskişehirspor, galatasaray, futbol, egehan has, spor salonu, forma, tff 2. lig, sosyal medya, viral
Giydiği tişört sebebiyle Eskişehirspor’dan kovulan Egehan Has, Galatasaray'a gidiyor
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Spor yaptığı sırada paylaştığı fotoğraflarda Galatasaray tişörtü giymesi nedeniyle Eskişehirspor'un kulüple olan ilişiğini kestiği genç kaleci Egehan Has, sarı-kırmızılı kulüp tarafından arandığını ve Galatasaray'a gideceğini açıkladı.
Eskişehirspor’un altyapı oyuncusu Egehan Has, spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekip sosyal medya paylaşınca kulüp tarafından sözleşmesi feshedildi.
Galatasaray taraftarının Egehan'ı sarı kırmızılı kulüpte görmek için çağrıda bulunması üzerine olay sosyal medyada gündem olmuştu.
TFF 2. Lig’de oynayan Eskişehirspor’dan gönderilen Egehan Has, bir TV programında açıklamalarda bulunarak Galatarasay'ın kendisine ulaştığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. ‘Galatasaray’a gelmek ister misin?’ diye sordu. ‘Neden istemeyeyim’ dedim”
İletişimde oldukları genel kurul üyesi ile tekrar bir konuşma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Has, “İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı” şeklinde açıklama yaptı.
Eskişehirspor ne demişti?
Egehan Has’ı takımdan gönderen Eskişehirspor yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanmıştı.