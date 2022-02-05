Haluk Levent ilk kez açıkladı: Hiçbir yere gitmiyorum

AHBAP Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, dernek başkanlığını bırakarak müzik çalışmaları için yurtdışına gideceğini açıklamıştı. Twitter hesabını dernek üyelerine devrederek artık sosyal medyayı da kullanmayacağını duyuran Haluk Levent, hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklama yaptı.4 Şubat akşamı Dilber Ay filminin gala gösterimine katılan Levent, AHBAP Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Kameralara konuşan ünlü sanatçı, ilk kez konu hakkında açıklama yaptığını ifade ederek şunları söyledi:Daha önce ne demişti?Ağustos ayında, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" diyen Levent, kararıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Geçen aylarda dernek başkanlığını bırakacağını ve müzik çalışmaları için yurt dışına gideceğini açıklayan, Twitter hesabını da dernek üyelerine devreden AHBAP derneği başkanı ve müzisyen Haluk Levent'ten uzun zaman sonra haber geldi.
AHBAP Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, dernek başkanlığını bırakarak müzik çalışmaları için yurtdışına gideceğini açıklamıştı. Twitter hesabını dernek üyelerine devrederek artık sosyal medyayı da kullanmayacağını duyuran Haluk Levent, hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklama yaptı.
4 Şubat akşamı Dilber Ay filminin gala gösterimine katılan Levent, AHBAP Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Kameralara konuşan ünlü sanatçı, ilk kez konu hakkında açıklama yaptığını ifade ederek şunları söyledi:
“İlk kez açıklıyorum. Bir müzikal yolculuk için 2-3 ay yurt dışına gidecektim. Sonra dönecektim. Ama o kadar spekülasyon oldu, ülkeyi terk ediyor denildi. Ama şimdi burada söylüyorum hiçbir yere gitmiyorum. Müzikal çalışma için belki arkadaşlarım gelecek İstanbul’a. Darmadağın haberler var. Hiçbir yere gitmiyorum”
Ağustos ayında, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" diyen Levent, kararıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana :)