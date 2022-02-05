https://tr.sputniknews.com/20220205/haluk-levent-ilk-kez-acikladi-hicbir-yere-gitmiyorum-1053505492.html

Haluk Levent ilk kez açıkladı: Hiçbir yere gitmiyorum

Haluk Levent ilk kez açıkladı: Hiçbir yere gitmiyorum

Geçen aylarda dernek başkanlığını bırakacağını ve müzik çalışmaları için yurt dışına gideceğini açıklayan, Twitter hesabını da dernek üyelerine devreden AHBAP... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T17:36+0300

2022-02-05T17:36+0300

2022-02-05T17:36+0300

yaşam

haluk levent

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

müzik

sosyal medya

açıklama

dilber ay

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AHBAP Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, dernek başkanlığını bırakarak müzik çalışmaları için yurtdışına gideceğini açıklamıştı. Twitter hesabını dernek üyelerine devrederek artık sosyal medyayı da kullanmayacağını duyuran Haluk Levent, hayranlarını sevindirecek yeni bir açıklama yaptı.4 Şubat akşamı Dilber Ay filminin gala gösterimine katılan Levent, AHBAP Derneği’nin başında olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi. Kameralara konuşan ünlü sanatçı, ilk kez konu hakkında açıklama yaptığını ifade ederek şunları söyledi:Daha önce ne demişti?Ağustos ayında, "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" diyen Levent, kararıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

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haluk levent, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), müzik, sosyal medya, açıklama, dilber ay