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Havalimanında çalışanı taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı
Havalimanında çalışanı taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın kafe çalışanını taciz etmesinin ardından gözaltına alınan Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache hakkında yurt dışı... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T11:56+0300
2022-02-05T11:59+0300
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
taciz
serbest bırakma
yurtdışına çıkış yasağı
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde İtalya’nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadına önce öpücük attı.3 Şubat saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha sonra kasanın arkasına geçen Ursache, kadını bileğinden tutarak elinden taciz etti.Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache’nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.Savcılık tutuklanmasını istediGözaltına alınan Ursache, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddederek şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
türkiye
sabiha gökçen havaalanı
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sabiha gökçen havaalanı, taciz, serbest bırakma, yurtdışına çıkış yasağı

Havalimanında çalışanı taciz eden turiste yurt dışı çıkış yasağı

11:56 05.02.2022 (güncellendi: 11:59 05.02.2022)
© REUTERS / Brian SnyderABD - havaalanı - yolcu
ABD - havaalanı - yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Brian Snyder
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın kafe çalışanını taciz etmesinin ardından gözaltına alınan Romanyalı turist Razvan-Constantin Ursache hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nın dış hatlar bölümünde İtalya’nın Milano şehrine uçmak için havalimanına gelen Romanya uyruklu Razvan-Constantin Ursache (24), kafede çalışan 23 yaşındaki bir kadına önce öpücük attı.
3 Şubat saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, daha sonra kasanın arkasına geçen Ursache, kadını bileğinden tutarak elinden taciz etti.
Kadının bağırma seslerini duyan başka bir kafenin çalışanları ise durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheli Ursache’nin olay yerine gelen polis ekiplerine direndiği de öğrenildi.

Savcılık tutuklanmasını istedi

Gözaltına alınan Ursache, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi ‘Cinsel saldırı’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanma talebini reddederek şüphelinin sevk edildiği suç maddesinden yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.
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