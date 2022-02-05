https://tr.sputniknews.com/20220205/hdp-milletvekili-gergerlioglu-dolandirildi-1053500325.html

HDP Milletvekili Gergerlioğlu dolandırıldı: 'Siz iyi bir insanmışsınız' diyerek özür dilediler

HDP Milletvekili Gergerlioğlu dolandırıldı: 'Siz iyi bir insanmışsınız' diyerek özür dilediler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ailesiyle birlikte tatil yapmak isterken dolandırıldı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T12:41+0300

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türkiye

ömer faruk gergerlioğlu

dolandırıcılık

tatil

kocaeli

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Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internetten bulduğu bir otele rezervasyon yaptırmak istedi. İletişime geçtiği, otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.'Siz iyi bir insanmışsınız' diyerek özür diledilerCep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu.DHA'nın haberine göre, Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.

türkiye

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ömer faruk gergerlioğlu, dolandırıcılık, tatil, kocaeli