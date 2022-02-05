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https://tr.sputniknews.com/20220205/ispartada-36-saatlik-elektrik-kesintisi-1053494474.html
Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi
Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi
Isparta'da elektrik kesintisi 36 saattir sürerken Valilik'ten yapılan açıklamada, ekiplerin enerji akışının sağlanması için sahada gerekli çalışmaları yaptığı... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T01:57+0300
2022-02-05T01:57+0300
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isparta
elektrik kesintisi
kar yağışı
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Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı meydana gelen arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı.Kesinti 36 saattir sürerken Isparta Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bilgi verdi.Açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220203/meteorolojiden-4-il-icin-kar-uyarisi-1053445459.html
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isparta, elektrik kesintisi, kar yağışı

Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi

01:57 05.02.2022
© İHAIsparta - kar yağışı - elektrik kesintisi
Isparta - kar yağışı - elektrik kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Isparta'da elektrik kesintisi 36 saattir sürerken Valilik'ten yapılan açıklamada, ekiplerin enerji akışının sağlanması için sahada gerekli çalışmaları yaptığı belirtildi.
Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı meydana gelen arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı.
Kesinti 36 saattir sürerken Isparta Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bilgi verdi.
Açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.
Ankara, kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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