https://tr.sputniknews.com/20220205/ispartada-36-saatlik-elektrik-kesintisi-1053494474.html

Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi

Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi

Isparta'da elektrik kesintisi 36 saattir sürerken Valilik'ten yapılan açıklamada, ekiplerin enerji akışının sağlanması için sahada gerekli çalışmaları yaptığı... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T01:57+0300

2022-02-05T01:57+0300

2022-02-05T01:57+0300

türkiye

isparta

elektrik kesintisi

kar yağışı

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Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı meydana gelen arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı.Kesinti 36 saattir sürerken Isparta Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bilgi verdi.Açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220203/meteorolojiden-4-il-icin-kar-uyarisi-1053445459.html

türkiye

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isparta, elektrik kesintisi, kar yağışı