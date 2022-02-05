Isparta'da 36 saatlik elektrik kesintisi

Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı meydana gelen arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı.Kesinti 36 saattir sürerken Isparta Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bilgi verdi.Açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.
Isparta'da elektrik kesintisi 36 saattir sürerken Valilik'ten yapılan açıklamada, ekiplerin enerji akışının sağlanması için sahada gerekli çalışmaları yaptığı belirtildi.
Isparta'nın Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Uluborlu, Senirkent ve Sütçüler ilçeleri ve bu merkezlere bağlı köy, mahalle ve beldeler başta olmak üzere, Isparta'nın yüzde 90’ı meydana gelen arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı.
Kesinti 36 saattir sürerken Isparta Valiliği, konuya ilişkin açıklamada bulunarak bilgi verdi.
Açıklamada, "Yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak arızaların giderilerek enerji akışının sağlanması için ekiplerce sahada gerekli çalışmalar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Isparta Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, meydana gelen yoğun kar yağışına karşı yollarda önlemlerin alındığı ifade edildi.