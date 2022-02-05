https://tr.sputniknews.com/20220205/ispartada-yuz-yuze-egitime-5-gun-ara-verildi-1053511004.html

Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi

Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T21:44+0300

2022-02-05T21:44+0300

2022-02-05T22:05+0300

isparta

türkiye

kar

eğitim

yüz yüze eğitim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053511052_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_29f6050f648eb80a9b22a6a260131c64.jpg

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220205/donmez-ispartada-bulunan-299-bin-elektrik-abonesinin-yaklasik-yuzde-93u-enerjili-durumdadir-1053505312.html

isparta

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

isparta, kar, eğitim, yüz yüze eğitim