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Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi
Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T21:44+0300
2022-02-05T22:05+0300
isparta
türkiye
kar
eğitim
yüz yüze eğitim
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Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220205/donmez-ispartada-bulunan-299-bin-elektrik-abonesinin-yaklasik-yuzde-93u-enerjili-durumdadir-1053505312.html
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isparta, kar, eğitim, yüz yüze eğitim

Isparta'da yüz yüze eğitime 5 gün ara verildi

21:44 05.02.2022 (güncellendi: 22:05 05.02.2022)
© İHAIsparta’yı 2 gündür etkisi altına kar yağışında 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandı.
Isparta’yı 2 gündür etkisi altına kar yağışında 582 alçak gerilim kesinti ihbarına, 201 saha personeli ve 75 araç ile müdahale edildi. Çalışmalar kapsamında elektrik abonelerinin yüzde 95’ine enerji sağlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Isparta'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 7 Şubat'tan itibaren yüz yüze eğitime 5 gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ile hamile personeller de idari izinli sayılacak.
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplandı.
Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına karar verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
TÜRKİYE
Dönmez: Isparta'da bulunan 299 bin elektrik abonesinin yaklaşık yüzde 93'ü enerjili durumdadır
17:29
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