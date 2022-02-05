https://tr.sputniknews.com/20220205/italya-disisleri-nato-moskova-ile-diyalogda-gerginligi-artirabilecek-adimlardan-kacinmali-1053507923.html

İtalya Dışişleri: NATO, Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmalı

İtalya Dışişleri: NATO, Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmalı

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO’nun Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T19:29+0300

2022-02-05T19:29+0300

2022-02-05T19:29+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna

dünya

rusya

italya

jens stoltenberg

luigi di maio

gerginlik

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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO'nun ittifakın ilkelerini koruma konusundaki kararlılığının önemli olduğunu, ancak Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarafların görüşmede, İtalya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na katkısı ve Rus-Ukrayna sınırındaki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldıkları kaydedildi.Açıklamada, “Bakan Di Maio, NATO'nun Moskova ile aktif diyaloga paralel olarak Avrupa Birliği ile koordinasyonu güçlendirmeye devam ederken, ittifakın ilke ve değerlerini koruma konusundaki kararlı tutumunu sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO'nun gösterdiği siyasi uyum için minnettarlığını dile getiren bakan, ittifakın etkili bir caydırıcılık ve savunma pozisyonuna sahip olması ve gerginliğin artmasına katkıda bulunabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.

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nato, ukrayna, dünya, rusya, italya, jens stoltenberg, luigi di maio, gerginlik