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İtalya Dışişleri: NATO, Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmalı
İtalya Dışişleri: NATO, Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmalı
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO’nun Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T19:29+0300
2022-02-05T19:29+0300
2022-02-05T19:29+0300
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jens stoltenberg
luigi di maio
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO'nun ittifakın ilkelerini koruma konusundaki kararlılığının önemli olduğunu, ancak Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarafların görüşmede, İtalya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na katkısı ve Rus-Ukrayna sınırındaki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldıkları kaydedildi.Açıklamada, “Bakan Di Maio, NATO'nun Moskova ile aktif diyaloga paralel olarak Avrupa Birliği ile koordinasyonu güçlendirmeye devam ederken, ittifakın ilke ve değerlerini koruma konusundaki kararlı tutumunu sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO'nun gösterdiği siyasi uyum için minnettarlığını dile getiren bakan, ittifakın etkili bir caydırıcılık ve savunma pozisyonuna sahip olması ve gerginliğin artmasına katkıda bulunabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.
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İtalya Dışişleri: NATO, Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınmalı
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İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO’nun Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO'nun ittifakın ilkelerini koruma konusundaki kararlılığının önemli olduğunu, ancak Moskova ile diyalogda gerginliği artırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.
İtalya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tarafların görüşmede, İtalya'nın Kuzey Atlantik İttifakı'na katkısı ve Rus-Ukrayna sınırındaki gerilime ilişkin son gelişmeleri ele aldıkları kaydedildi.
Açıklamada, “Bakan Di Maio, NATO'nun Moskova ile aktif diyaloga paralel olarak Avrupa Birliği ile koordinasyonu güçlendirmeye devam ederken, ittifakın ilke ve değerlerini koruma konusundaki kararlı tutumunu sürdürmesi gerektiğinin altını çizdi. NATO'nun gösterdiği siyasi uyum için minnettarlığını dile getiren bakan, ittifakın etkili bir caydırıcılık ve savunma pozisyonuna sahip olması ve gerginliğin artmasına katkıda bulunabilecek adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı” ifadeleri kullanıldı.