https://tr.sputniknews.com/20220205/izmirde-sokak-ortasinda-bagirma-iddiasiyla-islenen-cinayette-3-tutuklama-1053510297.html

İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

İzmir’in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T21:11+0300

2022-02-05T21:11+0300

2022-02-05T21:10+0300

türkiye

buca

izmir

tutuklama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053510272_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_eb3952223a4c187760b27f5ff3697a2d.jpg

Dün saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince kavgaya karışan 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, A.D., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220204/izmirde-sokak-ortasinda-bagirma-tartismasi-kanli-bitti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1053455733.html

türkiye

buca

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

buca, izmir, tutuklama