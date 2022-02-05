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https://tr.sputniknews.com/20220205/izmirde-sokak-ortasinda-bagirma-iddiasiyla-islenen-cinayette-3-tutuklama-1053510297.html
İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama
İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama
İzmir’in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T21:11+0300
2022-02-05T21:10+0300
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buca
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tutuklama
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Dün saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi. Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis ekiplerince kavgaya karışan 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, A.D., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/izmirde-sokak-ortasinda-bagirma-tartismasi-kanli-bitti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1053455733.html
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buca, izmir, tutuklama

İzmir’de sokak ortasında ‘bağırma’ iddiasıyla işlenen cinayette 3 tutuklama

21:11 05.02.2022
© İHA-AW536605İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İzmir'in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA-AW536605
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İzmir’in Buca ilçesinde, evde bulunan karısına sokağın ortasında bağıran ve bağırmaması yönünde mahallenin gençleri tarafından ikaz edilen gencin, çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı.
Dün saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 25 yaşındaki Hasan Erdoğan yanındaki arkadaşı ile evinin bulunduğu sokağa geldi.
Sokak ortasında dairede bulunan karısına bağırıp hakaretler savurmaya başlayan Erdoğan’ı, mahallenin 3 genci ‘sokak ortasında bağırma’ yönünde ikaz etti. Bunun üzerine Erdoğan ile gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 23 yaşındaki A.D. tarafından göğsünden bıçaklanan Erdoğan kanlar içerisinde yere yıkıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan Erdoğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince kavgaya karışan 3 genç ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, A.D., ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etmişti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
olay yeri girilmez - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
İzmir'de 'sokak ortasında bağırma' tartışması kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
Dün, 04:26
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