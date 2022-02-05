https://tr.sputniknews.com/20220205/kayip-avustralyali-sporcu-olu-bulundu-1053503708.html

Kayıp Avustralyalı sporcu ölü bulundu

Kayıp Avustralyalı sporcu ölü bulundu

Sakatlığından sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na gidemeyen ve emekliye ayrılmak zorunda kalan Brittany George, olimpiyatlar başlamadan günler önce kaybolmuştu. En... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T16:04+0300

2022-02-05T16:04+0300

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spor

pekin kış olimpiyatları

brittany george

kayak

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avustralya

milli takım

çin

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Avustralya'da yayınlanan günlük gazete Courier Mail'in haberine göre ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 24 yaşındaki Avustralyalı kayakçı Brittany George, ölü olarak bulundu. Avustralya Olimpik Kış Enstitüsü üyesi olan George'un cesedi, 27 Ocak'ta Brisbane şehrinin kuzeyindeki Albion'da bulundu.Sakatlanmasaydı 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacaktıSırtındaki sakatlanma nedeniyle Avustralya milli takımından emekliye ayrılmak zorunda kalan George, aldığı yaradan önce Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmişti. Üç ay önce bir podcaste konuk olan sporcu, kayak kariyerinden uzakta yeni bir kimlik bulma mücadelesinin içinde olduğundan bahsetmişti. Yaşadıklarından çok olumsuz etkilendiği belirten kayakçı, basına yaptığı bir açıklamasında "Her şeyimi ortaya koymuştum ama spor böyle bir şey. Ya hep ya hiç" şeklinde konuşmuştu.Kış Olimpiyatları'na günler kala kayıplara kayıplara karışmıştı 2017'den 2020'ye kadar uluslararası kayak pistinde Avustralya'yı temsil eden başarılı sporcu, 2022 Kış Olimpiyatları'nın başlamasına günler kala kayıplara karışmıştı.

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