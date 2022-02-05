https://tr.sputniknews.com/20220205/kayip-avustralyali-sporcu-olu-bulundu-1053503708.html
Kayıp Avustralyalı sporcu ölü bulundu
Kayıp Avustralyalı sporcu ölü bulundu
Sakatlığından sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na gidemeyen ve emekliye ayrılmak zorunda kalan Brittany George, olimpiyatlar başlamadan günler önce kaybolmuştu. En... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T16:04+0300
2022-02-05T16:04+0300
2022-02-05T16:07+0300
spor
pekin kış olimpiyatları
brittany george
kayak
depresyon
kayıp
ölü bulundu
avustralya
milli takım
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/60/1041656017_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_3ab1df3d2cd43abe2be8b1ef5588a59a.jpg
Avustralya'da yayınlanan günlük gazete Courier Mail'in haberine göre ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 24 yaşındaki Avustralyalı kayakçı Brittany George, ölü olarak bulundu. Avustralya Olimpik Kış Enstitüsü üyesi olan George'un cesedi, 27 Ocak'ta Brisbane şehrinin kuzeyindeki Albion'da bulundu.Sakatlanmasaydı 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacaktıSırtındaki sakatlanma nedeniyle Avustralya milli takımından emekliye ayrılmak zorunda kalan George, aldığı yaradan önce Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmişti. Üç ay önce bir podcaste konuk olan sporcu, kayak kariyerinden uzakta yeni bir kimlik bulma mücadelesinin içinde olduğundan bahsetmişti. Yaşadıklarından çok olumsuz etkilendiği belirten kayakçı, basına yaptığı bir açıklamasında "Her şeyimi ortaya koymuştum ama spor böyle bir şey. Ya hep ya hiç" şeklinde konuşmuştu.Kış Olimpiyatları'na günler kala kayıplara kayıplara karışmıştı 2017'den 2020'ye kadar uluslararası kayak pistinde Avustralya'yı temsil eden başarılı sporcu, 2022 Kış Olimpiyatları'nın başlamasına günler kala kayıplara karışmıştı.
avustralya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104165/60/1041656017_275:0:2000:1294_1920x0_80_0_0_2edb5a1ebad3437e4aad15178a700128.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pekin kış olimpiyatları, brittany george, kayak, depresyon, kayıp, ölü bulundu, avustralya, milli takım, çin, podcast , sakatlık
Kayıp Avustralyalı sporcu ölü bulundu
16:04 05.02.2022 (güncellendi: 16:07 05.02.2022) Abone ol
Sakatlığından sonra 2022 Kış Olimpiyatları'na gidemeyen ve emekliye ayrılmak zorunda kalan Brittany George, olimpiyatlar başlamadan günler önce kaybolmuştu. En son Queensland'da görülen ünlü sporcuyu arama çalışmaları sonucunda George'un cansız bedenine ulaşıldı.
Avustralya'da yayınlanan günlük gazete Courier Mail'in haberine göre ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 24 yaşındaki Avustralyalı kayakçı Brittany George, ölü olarak bulundu. Avustralya Olimpik Kış Enstitüsü üyesi olan George'un cesedi, 27 Ocak'ta Brisbane şehrinin kuzeyindeki Albion'da bulundu.
Sakatlanmasaydı 2022 Kış Olimpiyatları'nda yarışacaktı
Sırtındaki sakatlanma nedeniyle Avustralya milli takımından emekliye ayrılmak zorunda kalan George, aldığı yaradan önce Pekin'de başlayan Kış Olimpiyatları'na katılma hakkını da elde etmişti.
Üç ay önce bir podcaste konuk olan sporcu, kayak kariyerinden uzakta yeni bir kimlik bulma mücadelesinin içinde olduğundan bahsetmişti. Yaşadıklarından çok olumsuz etkilendiği belirten kayakçı, basına yaptığı bir açıklamasında "Her şeyimi ortaya koymuştum ama spor böyle bir şey. Ya hep ya hiç" şeklinde konuşmuştu.
Kış Olimpiyatları'na günler kala kayıplara kayıplara karışmıştı
2017'den 2020'ye kadar uluslararası kayak pistinde Avustralya'yı temsil eden başarılı sporcu, 2022 Kış Olimpiyatları'nın başlamasına günler kala kayıplara karışmıştı.