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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/lavrov-rusyanin-ukraynayla-ilgili-sahte-video-servis-edecegi-iddiasi-sacmalik-1053492131.html
Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili sahte video servis edeceği iddiası saçmalık
Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili sahte video servis edeceği iddiası saçmalık
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçesi olarak kullanmak üzere sahte bir saldırı videosu servis... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T00:19+0300
2022-02-05T00:19+0300
ukrayna krizi
abd
rusya
sergey lavrov
ukrayna
abd dışişleri bakanlığı
pentagon
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma bahanesi oluşturmak için sahte bir video servis edeceği suçlamasını değerlendirdi.Lavrov, yaptığı açıklamada, "Bence bu tür fikirler saçmalık. Bu saçmalıklar günden güne çoğalıyor. Bunu az çok deneyimli olan her siyaset bilimci anlıyor" dedi.Rus büyükelçiliğinden 'Powell şişesi' hatırlatmasıDiğer yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de konuyla ilgili Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendine özgü tarzda yaratıcılık sergilediğini belirterek, "Uluslararası toplum, Colin Powell’in meşhur şişesi dahil, Amerikalılar dünya genelindeki saldırılar için başvurduğu sahtekarlıkları hatırlıyor" ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın açıklamasında, Moskova’nın 'Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' iddia etmişti.İddia daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından günlük basın toplantısında yinelenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220204/abd-disisleri-sozcusu-ile-ap-muhabiri-arasinda-rusya-iddialari-hakkinda-kanitiniz-var-mi-polemigi-1053454519.html
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abd, rusya, sergey lavrov, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, pentagon

Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili sahte video servis edeceği iddiası saçmalık

00:19 05.02.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçesi olarak kullanmak üzere sahte bir saldırı videosu servis etmeyi planladığı iddiasını 'saçmalık' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma bahanesi oluşturmak için sahte bir video servis edeceği suçlamasını değerlendirdi.
Lavrov, yaptığı açıklamada, "Bence bu tür fikirler saçmalık. Bu saçmalıklar günden güne çoğalıyor. Bunu az çok deneyimli olan her siyaset bilimci anlıyor" dedi.

Rus büyükelçiliğinden 'Powell şişesi' hatırlatması

Diğer yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de konuyla ilgili Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendine özgü tarzda yaratıcılık sergilediğini belirterek, "Uluslararası toplum, Colin Powell’in meşhur şişesi dahil, Amerikalılar dünya genelindeki saldırılar için başvurduğu sahtekarlıkları hatırlıyor" ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın açıklamasında, Moskova’nın 'Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' iddia etmişti.
İddia daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından günlük basın toplantısında yinelenmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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