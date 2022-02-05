https://tr.sputniknews.com/20220205/lavrov-rusyanin-ukraynayla-ilgili-sahte-video-servis-edecegi-iddiasi-sacmalik-1053492131.html

Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili sahte video servis edeceği iddiası saçmalık

Lavrov: Rusya'nın Ukrayna'yla ilgili sahte video servis edeceği iddiası saçmalık

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma gerekçesi olarak kullanmak üzere sahte bir saldırı videosu servis... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T00:19+0300

2022-02-05T00:19+0300

2022-02-05T00:19+0300

ukrayna krizi

abd

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sergey lavrov

ukrayna

abd dışişleri bakanlığı

pentagon

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD yönetiminin Moskova'nın Ukrayna'ya saldırma bahanesi oluşturmak için sahte bir video servis edeceği suçlamasını değerlendirdi.Lavrov, yaptığı açıklamada, "Bence bu tür fikirler saçmalık. Bu saçmalıklar günden güne çoğalıyor. Bunu az çok deneyimli olan her siyaset bilimci anlıyor" dedi.Rus büyükelçiliğinden 'Powell şişesi' hatırlatmasıDiğer yandan Rusya'nın Washington Büyükelçiliği de konuyla ilgili Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendine özgü tarzda yaratıcılık sergilediğini belirterek, "Uluslararası toplum, Colin Powell’in meşhur şişesi dahil, Amerikalılar dünya genelindeki saldırılar için başvurduğu sahtekarlıkları hatırlıyor" ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın açıklamasında, Moskova’nın 'Ukrayna'yı işgal etmeye gerekçe göstermek üzere sahte bir saldırı videosu hazırlayabileceğine dair ellerinde bilgi olduğunu' iddia etmişti.İddia daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından günlük basın toplantısında yinelenmişti.

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abd, rusya, sergey lavrov, ukrayna, abd dışişleri bakanlığı, pentagon