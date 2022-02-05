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Lugansk: Ukrayna Donbass’taki temas hattı yakınlarına zırhlı araç konuşlandırdı
Lugansk: Ukrayna Donbass’taki temas hattı yakınlarına zırhlı araç konuşlandırdı
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’taki temas hattı yakınlarındaki Klinovoye köyüne... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T12:59+0300
2022-02-05T12:59+0300
dünya
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna
lugansk halk milisi
silah
asker
t-72
askeri teçhizat
donbass
zırhlı araç
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Lugansk halk milislerinin basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Ek önlemlerin üçüncü fıkrasını ihlal etmek suretiyle Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelere silah ve askeri teçhizat konuşlandırılmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.Sözcü, Klinovoye köyüne iki zırhlı araç konuşlandırıldığını ifade etti.Dün de temas hattı yakınlarında üç T-72 tankı dahil olmak üzere 16 askeri teçhizat tespit edildiği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220202/lugansk-ukrayna-ordusu-taarruzda-hava-araclarini-kullanmayi-planliyor-1053395284.html
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lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, lugansk halk milisi, silah, asker, t-72, askeri teçhizat, donbass, zırhlı araç

Lugansk: Ukrayna Donbass’taki temas hattı yakınlarına zırhlı araç konuşlandırdı

12:59 05.02.2022
© AP Photo / Alexei AlexandrovLugansk
Lugansk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AP Photo / Alexei Alexandrov
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’taki temas hattı yakınlarındaki Klinovoye köyüne zırhlı araç konuşlandırdığını tespit ettiklerini bildirdi.
Lugansk halk milislerinin basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Ek önlemlerin üçüncü fıkrasını ihlal etmek suretiyle Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelere silah ve askeri teçhizat konuşlandırılmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Sözcü, Klinovoye köyüne iki zırhlı araç konuşlandırıldığını ifade etti.
Dün de temas hattı yakınlarında üç T-72 tankı dahil olmak üzere 16 askeri teçhizat tespit edildiği belirtilmişti.
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