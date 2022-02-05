https://tr.sputniknews.com/20220205/lugansk-ukrayna-donbasstaki-temas-hatti-yakinlarina-zirhli-arac-konuslandirdi-1053500452.html

Lugansk: Ukrayna Donbass’taki temas hattı yakınlarına zırhlı araç konuşlandırdı

Lugansk: Ukrayna Donbass’taki temas hattı yakınlarına zırhlı araç konuşlandırdı

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbass’taki temas hattı yakınlarındaki Klinovoye köyüne... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T12:59+0300

2022-02-05T12:59+0300

2022-02-05T12:59+0300

dünya

lugansk halk cumhuriyeti

ukrayna

lugansk halk milisi

silah

asker

t-72

askeri teçhizat

donbass

zırhlı araç

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Lugansk halk milislerinin basın dairesinden gazetecilere yapılan açıklamada, “Ek önlemlerin üçüncü fıkrasını ihlal etmek suretiyle Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelere silah ve askeri teçhizat konuşlandırılmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.Sözcü, Klinovoye köyüne iki zırhlı araç konuşlandırıldığını ifade etti.Dün de temas hattı yakınlarında üç T-72 tankı dahil olmak üzere 16 askeri teçhizat tespit edildiği belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220202/lugansk-ukrayna-ordusu-taarruzda-hava-araclarini-kullanmayi-planliyor-1053395284.html

lugansk halk cumhuriyeti

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lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna, lugansk halk milisi, silah, asker, t-72, askeri teçhizat, donbass, zırhlı araç