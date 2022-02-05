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https://tr.sputniknews.com/20220205/mahkemeden-online-kres-icin-para-iadesi-karari-1053497699.html
Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı
Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı
Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için yeni bir karara imza attı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T10:12+0300
2022-02-05T10:12+0300
türkiye
kreş
uzaktan eğitim
mahkeme
iade
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Hürriyet’te yer alan habere göre Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3,5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3,5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.Aile de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti.Kesti, Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı’na yaptığı başvuru da reddedilince Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, “Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.
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kreş, uzaktan eğitim, mahkeme, iade

Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı

10:12 05.02.2022
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© AA
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Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için yeni bir karara imza attı.
Hürriyet’te yer alan habere göre Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3,5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.
Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3,5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.
Aile de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti.
Kesti, Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı’na yaptığı başvuru da reddedilince Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.
24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, “Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.
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