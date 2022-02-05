https://tr.sputniknews.com/20220205/mahkemeden-online-kres-icin-para-iadesi-karari-1053497699.html

Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı

Mahkemeden ‘online kreş’ için para iadesi kararı

Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi, pandemi nedeniyle online eğitim veren özel kreşler için yeni bir karara imza attı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T10:12+0300

2022-02-05T10:12+0300

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türkiye

kreş

uzaktan eğitim

mahkeme

iade

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Hürriyet’te yer alan habere göre Adana’da yaşayan avukat Nazlı Kesti, 3,5 yaşındaki çocuğunu, özel bir okulun kreşine gönderiyordu. Ancak pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilince küçük çocuk kreşe devam edemedi.Özel okul, salgın döneminde hafta içi her gün 10’ar dakikalık online eğitim vermeye başladı. Fakat yaşları 3, 3,5 arasında değişen küçük öğrencilerin derslere ilgisi sağlanamadı, dersler verimsiz geçti.Aile de bunun üzerine, ödediği ücretin iadesini talep etti. Ancak okul reddetti.Kesti, Seyhan Kaymakamlığı İlçe Hakem Heyetine Başkanlığı’na yaptığı başvuru da reddedilince Adana 3’üncü Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.24 Aralık 2021 tarihinde davayı karara bağlayan mahkeme, “Okul öncesi eğitiminin yüz yüze yapılması gerekir” diyerek ödenen kreş ücretinin iadesine karar verdi.

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kreş, uzaktan eğitim, mahkeme, iade