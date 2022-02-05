https://tr.sputniknews.com/20220205/mahmutyazicioglu-cinayeti-goruntulerine-yayin-yasagi-1053496840.html

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T08:59+0300

2022-02-05T08:59+0300

2022-02-05T08:59+0300

türkiye

şafak mahmutyazıcıoğlu

cinayet

yayın yasağı

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Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, “Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir” denildi.

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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, yayın yasağı