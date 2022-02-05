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https://tr.sputniknews.com/20220205/mahmutyazicioglu-cinayeti-goruntulerine-yayin-yasagi-1053496840.html
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı
Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T08:59+0300
2022-02-05T08:59+0300
türkiye
şafak mahmutyazıcıoğlu
cinayet
yayın yasağı
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Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, “Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir” denildi.
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şafak mahmutyazıcıoğlu, cinayet, yayın yasağı

Mahmutyazıcıoğlu cinayeti görüntülerine yayın yasağı

08:59 05.02.2022
© İHAŞafak Mahmutyazıcıoğlu
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirdi.
Bakırköy Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konu ilgili yapılan açıklamada, “Maktul Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülme anı ve suça konu eylemin gerçekleşme görüntülerine ilişkin yayın yasağı getirilmiştir” denildi.
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