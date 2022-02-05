https://tr.sputniknews.com/20220205/milli-egitim-mudurlugu-dilara-ogretmenin-baska-bir-okulda-gorevlendirilecegini-acikladi-1053503912.html

Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilara öğretmenin başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Dilara öğretmenin başka bir okulda görevlendirileceğini açıkladı

Sosyal medyada anaokuluna giden öğrencisine yapılan doğum günü sürprizin paylaştığı videosu kısa sürede viral olan Dilan öğretmenin işine son verildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T16:12+0300

2022-02-05T16:12+0300

2022-02-05T16:12+0300

öğrenci

türkiye

öğretmen

doğum günü

anaokulu

işten çıkarma

il milli eğitim müdürlüğü

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İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara öğretmen, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildi.İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü; İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara Kuş'un, birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirilmesinin planlandığını açıkladı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamasında; "'Ek Ders Karşılığı Görevlendirme' kapsamında görev yapan okul öncesi öğretmenimizin (Dilara Kuş) birinci dönem çalıştığı ilçede ihtiyaç duyulan başka bir okulda görevlendirmesi planlanmıştır" denildi.'Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım'Dilara Ay, işten çıkarılmasının ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi" dedi."Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı."

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öğrenci, öğretmen, doğum günü, anaokulu, işten çıkarma, il milli eğitim müdürlüğü