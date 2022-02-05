https://tr.sputniknews.com/20220205/minibusuyle-carptigi-elektrikli-bisiklet-surucusunu-500-metre-surukledi-araci-birakip-kacti-1053512202.html

Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi: Aracı bırakıp kaçtı

Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi: Aracı bırakıp kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsün çarpıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen minibüs... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T22:49+0300

2022-02-05T22:49+0300

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elektrikli bisiklet

minibüs

manisa

türkiye

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Ali Rıza O. yönetimindeki minibüs, Üzümcüler Çarşısı önünde Hasan Basri İnanç'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Minibüsün altına alıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü İnanç, ağır yaralandı.Minibüs sürücüsü Ali Rıza O. is aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Elektrikli bisikletiyle minibüsün altından çıkartılan ağır yaralı İnanç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada müdahalede bulunulan İnanç, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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elektrikli bisiklet, minibüs, manisa