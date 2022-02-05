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https://tr.sputniknews.com/20220205/minibusuyle-carptigi-elektrikli-bisiklet-surucusunu-500-metre-surukledi-araci-birakip-kacti-1053512202.html
Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi: Aracı bırakıp kaçtı
Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi: Aracı bırakıp kaçtı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsün çarpıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen minibüs... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T22:49+0300
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elektrikli bisiklet
minibüs
manisa
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Ali Rıza O. yönetimindeki minibüs, Üzümcüler Çarşısı önünde Hasan Basri İnanç'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Minibüsün altına alıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü İnanç, ağır yaralandı.Minibüs sürücüsü Ali Rıza O. is aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.Elektrikli bisikletiyle minibüsün altından çıkartılan ağır yaralı İnanç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada müdahalede bulunulan İnanç, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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elektrikli bisiklet, minibüs, manisa

Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi: Aracı bırakıp kaçtı

22:49 05.02.2022
© DHAMinibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi, aracı bırakıp kaçtı
Minibüsüyle çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsünü 500 metre sürükledi, aracı bırakıp kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, minibüsün çarpıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alkollü olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü kaza sonrası aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.
Ali Rıza O. yönetimindeki minibüs, Üzümcüler Çarşısı önünde Hasan Basri İnanç'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Minibüsün altına alıp yaklaşık 500 metre sürüklediği elektrikli bisikletin sürücüsü İnanç, ağır yaralandı.
Minibüs sürücüsü Ali Rıza O. is aracını kaza yerinde bırakarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Elektrikli bisikletiyle minibüsün altından çıkartılan ağır yaralı İnanç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada müdahalede bulunulan İnanç, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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