https://tr.sputniknews.com/20220205/nato-istihbaratinin-eski-baskan-yardimcisi-orbanin-moskova-ziyaretinin-amaci-ittifaki-bolmek-1053494332.html
NATO istihbaratının eski başkan yardımcısı: Orban’ın Moskova ziyaretinin amacı ittifakı bölmek
NATO istihbaratının eski başkan yardımcısı: Orban’ın Moskova ziyaretinin amacı ittifakı bölmek
Eski NATO İstihbarat Başkan Yardımcısı Struzhik, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretinin amacının ittifakı ve AB'yi bölmek olduğunu belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T01:43+0300
2022-02-05T01:43+0300
2022-02-05T01:43+0300
politika
viktor orban
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macaristan
rusya
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visegrad grubu
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Eski NATO İstihbarat Başkan Yardımcısı Yaroslav Struzhik, Polonya’da yayın yapan RMF FM’e demecinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretini eleştirerek, ziyaretin amacının NATO ve AB'yi karşı karşıya getirmek olduğu iddiasında bulundu.Struzhik, Macaristan Başbakanı’nın bu tür eylemlerle Kuzey Atlantik ittifakını ‘kasıtlı olarak bölmeye çalıştığını’ öne sürerek, “Daha önce AB'yi bölmeye çalışan Orban, şimdi de NATO'yu bölmeye çalışıyor. Buna en azından Genel Sekreter Stoltenberg tarafından bir açıklama ile yanıt verilmeli. Macaristan'ın yanlış davrandığına dikkat çekecek ve bir şekilde cezalandırılmasına izin verecek resmi prosedürler elbette yok. Sorun da buradan kaynaklanıyor” dedi.Struzhik, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da ‘kendi adamları’ olup olmadığı’ sorusuna, “Evet, var” yanıtını vererek, “Ayrıca, Polonya Başbakanı Morawiecki ile görüştüğü günün hemen ertesinde, Madrid'deki de dahil olmak üzere, Marine Le Pen'in katılımıyla gerçekleşen toplantılar hakkında Moskova’ya ‘raporla’ gitmesi beni çok üzdü” diye konuştu.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, “Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'ani bir şeyler yapma niyetinde' olduğunu düşünmediğini” ifade etmişti.
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NATO istihbaratının eski başkan yardımcısı: Orban’ın Moskova ziyaretinin amacı ittifakı bölmek
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Eski NATO İstihbarat Başkan Yardımcısı Struzhik, Macaristan Başbakanı Orban'ın Moskova ziyaretinin amacının ittifakı ve AB'yi bölmek olduğunu belirtti.
Eski NATO İstihbarat Başkan Yardımcısı Yaroslav Struzhik, Polonya’da yayın yapan RMF FM’e demecinde, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova ziyaretini eleştirerek, ziyaretin amacının NATO ve AB'yi karşı karşıya getirmek olduğu iddiasında bulundu.
Struzhik, Macaristan Başbakanı’nın bu tür eylemlerle Kuzey Atlantik ittifakını ‘kasıtlı olarak bölmeye çalıştığını’ öne sürerek, “Daha önce AB'yi bölmeye çalışan Orban, şimdi de NATO'yu bölmeye çalışıyor. Buna en azından Genel Sekreter Stoltenberg tarafından bir açıklama ile yanıt verilmeli. Macaristan'ın yanlış davrandığına dikkat çekecek ve bir şekilde cezalandırılmasına izin verecek resmi prosedürler elbette yok. Sorun da buradan kaynaklanıyor” dedi.
Struzhik, ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'da ‘kendi adamları’ olup olmadığı’ sorusuna, “Evet, var” yanıtını vererek, “Ayrıca, Polonya Başbakanı Morawiecki ile görüştüğü günün hemen ertesinde, Madrid'deki de dahil olmak üzere, Marine Le Pen'in katılımıyla gerçekleşen toplantılar hakkında Moskova’ya ‘raporla’ gitmesi beni çok üzdü” diye konuştu.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2 Şubat’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, “Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'ani bir şeyler yapma niyetinde' olduğunu düşünmediğini” ifade etmişti.