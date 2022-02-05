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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/nato-ittifak-bunyesinde-ukraynaya-silah-yardimi-konusunda-herhangi-bir-ihtilaf-yok-1053492438.html
NATO: İttifak bünyesinde Ukrayna'ya silah yardımı konusunda herhangi bir ihtilaf yok
NATO: İttifak bünyesinde Ukrayna'ya silah yardımı konusunda herhangi bir ihtilaf yok
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, ittifak içinde Ukrayna'ya silah yardımı konusundan herhangi bir ihtilafın söz konusu olmadığını savundu. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T00:31+0300
2022-02-05T00:31+0300
ukrayna krizi
nato
mircea geoana
ukrayna
rusya
silah yardımı
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Almanya'nın Ukrayna'ya silah desteği konusunda ihtiyatlı bir tutum benimsemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Fransız kamu yayın kuruluşu France24'e röportaj veren Geoana, "İttifak içinde herhangi bir ayrışma yok. NATO, Ukrayna'ya doğrudan askeri destek sağlamıyor" ifadelerini kullandı.NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderme kararının müttefikleri bölmemesi gerektiğini belirten Geoana, Rusya tarafından yayıldığını iddia ettiği dezenformasyonun önüne geçmek üzere Ukrayna'ya bir grup siber güvenlik uzmanı gönderileceğini kaydetti.Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı operasyon başlatma planlarına ilişkin iddiaları üzerine son aylarda Rusya ile Batı arasındaki gerilim yükselmişti.İddiaları daha önce defalarca kez reddeden Moskova ise, NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil ettiğine vurgu yapıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ukrayna-almanyadan-ucuncu-ulkelerden-silah-sevkiyati-onundeki-engeli-kaldirmasini-istedi-1053451927.html
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nato, mircea geoana, ukrayna, rusya, silah yardımı

NATO: İttifak bünyesinde Ukrayna'ya silah yardımı konusunda herhangi bir ihtilaf yok

00:31 05.02.2022
© REUTERS / Ints KalninsNATO bayrağı
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
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NATO Genel Sekreter Yardımcısı Geoana, ittifak içinde Ukrayna'ya silah yardımı konusundan herhangi bir ihtilafın söz konusu olmadığını savundu.
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Almanya'nın Ukrayna'ya silah desteği konusunda ihtiyatlı bir tutum benimsemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fransız kamu yayın kuruluşu France24'e röportaj veren Geoana, "İttifak içinde herhangi bir ayrışma yok. NATO, Ukrayna'ya doğrudan askeri destek sağlamıyor" ifadelerini kullandı.
NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya silah gönderme kararının müttefikleri bölmemesi gerektiğini belirten Geoana, Rusya tarafından yayıldığını iddia ettiği dezenformasyonun önüne geçmek üzere Ukrayna'ya bir grup siber güvenlik uzmanı gönderileceğini kaydetti.
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı operasyon başlatma planlarına ilişkin iddiaları üzerine son aylarda Rusya ile Batı arasındaki gerilim yükselmişti.
İddiaları daha önce defalarca kez reddeden Moskova ise, NATO'nun Doğu Avrupa'daki faaliyetlerinin ulusal güvenliğine yönelik tehdit teşkil ettiğine vurgu yapıyor.
Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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