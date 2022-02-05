https://tr.sputniknews.com/20220205/ogmde-orman-yanginlariyla-mucadele-icin-havacilik-dairesi-kuruldu-1053500200.html

OGM'de orman yangınlarıyla mücadele için havacılık dairesi kuruldu

OGM'de orman yangınlarıyla mücadele için havacılık dairesi kuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) bünyesinde, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında hizmet edecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı"... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T12:27+0300

2022-02-05T12:27+0300

2022-02-05T12:27+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/1048031864_1:0:1800:1012_1920x0_80_0_0_4519f825ab53a4cfbba9ddc75b35b7a5.jpg

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, OGM hizmet birimleri arasına, orman yangınlarıyla mücadele başta olmak üzere OGM'nin görev alanı kapsamında havacılık hizmetlerini yürütecek "Havacılık Dairesi Başkanlığı" eklendi.Başkanlık, havacılık hizmetlerinin yerine getirilmesinde personel planlamasını yapmak ve hava araçlarıyla gerekli görülen diğer araç, gereç ve teçhizatın teminini, kiralanmasını, hazırlanmasını, planlanmasını ve emniyetli bir şekilde kullanılmasını sağlamakla görevlendirildi.Hava araçlarının bakım, onarım, revizyon, modifikasyon ve servis bülten uygulamaları gibi işlemlerinin yurt içi veya yurt dışı yetkili bakım merkezlerinde yapılmasını sağlamak, hava araçlarının uçuş, sicil ve bakım kayıtlarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve uçuş ve yer emniyetiyle ilgili faaliyetleri yürütmek de Başkanlığın görevleri arasında sıralandı.Ayrıca OGM merkez teşkilatında, "Havacılık Daire Başkanı" kadrosu ihdas edildi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tarım ve orman bakanlığı, orman yangını