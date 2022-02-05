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https://tr.sputniknews.com/20220205/otobuse-alinmayan-baba--ogul-soforu-darp-edip-kaldirim-taslariyla-on-cami-kirdi-1053492304.html
Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darp edip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı
Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darp edip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı
Gaziantep'te, şahsi toplu taşıma kartı ile HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba- oğul, araca binmelerine izin vermeyen şoförü darbetti... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T00:30+0300
2022-02-05T00:28+0300
türkiye
hes
gaziantep
otobüs
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Gaziantep’te meydana gelen olayda, Abdulkadir Yiğit'in kullandığı otobüs duraktan yolcu almak için durdu. Otobüse binen 50 yaşındaki Mehmet Şahin kendi kartını oğlu için de okutmak istedi. Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, bu duruma karşı çıkarak Mehmet Şahin'e 30 yaşındaki oğlu Harun Şahin için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şoför ile Mehmet Yiğit arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde Mehmet Şahin'in oğlu Harun Şahin'in de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Harun Şahin, şoför Abdulkadir Yiğit'e yumruk attı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı. Otobüsten inen Harun Şahin, kaldırımdan söktüğü kilit taşını fırlatarak otobüsün ön camını kırdı. Yolcuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürülen baba ile oğlu ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakıldı.Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, başka birinin kartı ile HES kodu olmadan yolcu kabul etmenin yasak olduğunu söyledi. Bu konudaki uyarıyı yolculara yaptığını dile getiren Yiğit, "Otobüsümde sefer halindeyken baba ve oğul durakta otobüse bindiler. Tek kişinin HES kodu tanımlı kartı ile iki kişi binmek istediler. Bunun yasak olduğunu ve pandemi sebebiyle başka birinin kartıyla toplu taşımaya binilemeyeceğini söyleyince bir tartışma oldu. Bu sırada şahsın oğlu bana yumruk attı. İkisi birden üzerime saldırdılar. Sonra bana yumruk atan kişi araçtan inip yerden aldığı kaldırım taşı ile otobüsümün ön camını kırdı. Ben tek kişinin kartı ile iki kişi binilemeyeceğini güzel bir dille anlatmama rağmen onlar beni dinlemeyerek sürmemi istedi. İnmelerini isteyince bana saldırdılar. Toplu taşıma araçları olarak ciddi bir mağduriyetimiz var. Bu tür olaylarla sürekli karşılaşıyoruz ve bunların olmasını istemiyoruz" dedi.Toplu taşıma işi yapan şoförlerin şiddet olaylarıyla sık sık karşılaştığını söyleyen durak başkanı İsmail Açıkbaş ise saldırgan baba ile oğlu hakkında şikayetçi olduklarını ve konuyu takip edeceklerini kaydetti.
türkiye
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hes, gaziantep, otobüs

Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darp edip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı

00:30 05.02.2022
© DHAOtobüse alınmayan baba- oğul şoförü darp edip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı
Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darp edip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© DHA
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Gaziantep'te, şahsi toplu taşıma kartı ile HES kodu olmadan özel halk otobüsüne binmek isteyen baba- oğul, araca binmelerine izin vermeyen şoförü darbetti. Kavganın ardından baba- oğul, kaldırımdan söktükleri kilit taşı ile otobüsün ön camını da kırdı. Saldırı anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Gaziantep’te meydana gelen olayda, Abdulkadir Yiğit'in kullandığı otobüs duraktan yolcu almak için durdu. Otobüse binen 50 yaşındaki Mehmet Şahin kendi kartını oğlu için de okutmak istedi.
Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, bu duruma karşı çıkarak Mehmet Şahin'e 30 yaşındaki oğlu Harun Şahin için kart okutamayacağını ve HES kodu tanımlı olmadığı için yolcuyu kabul edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine şoför ile Mehmet Yiğit arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa süre içerisinde Mehmet Şahin'in oğlu Harun Şahin'in de dahil olması ile kavgaya dönüştü. Harun Şahin, şoför Abdulkadir Yiğit'e yumruk attı. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandı.
Otobüsten inen Harun Şahin, kaldırımdan söktüğü kilit taşını fırlatarak otobüsün ön camını kırdı. Yolcuların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri tarafları karakola götürülen baba ile oğlu ifadelerini aldıktan sonra serbest bırakıldı.
Otobüs şoförü Abdulkadir Yiğit, başka birinin kartı ile HES kodu olmadan yolcu kabul etmenin yasak olduğunu söyledi. Bu konudaki uyarıyı yolculara yaptığını dile getiren Yiğit, "Otobüsümde sefer halindeyken baba ve oğul durakta otobüse bindiler. Tek kişinin HES kodu tanımlı kartı ile iki kişi binmek istediler. Bunun yasak olduğunu ve pandemi sebebiyle başka birinin kartıyla toplu taşımaya binilemeyeceğini söyleyince bir tartışma oldu. Bu sırada şahsın oğlu bana yumruk attı. İkisi birden üzerime saldırdılar. Sonra bana yumruk atan kişi araçtan inip yerden aldığı kaldırım taşı ile otobüsümün ön camını kırdı. Ben tek kişinin kartı ile iki kişi binilemeyeceğini güzel bir dille anlatmama rağmen onlar beni dinlemeyerek sürmemi istedi. İnmelerini isteyince bana saldırdılar. Toplu taşıma araçları olarak ciddi bir mağduriyetimiz var. Bu tür olaylarla sürekli karşılaşıyoruz ve bunların olmasını istemiyoruz" dedi.
Toplu taşıma işi yapan şoförlerin şiddet olaylarıyla sık sık karşılaştığını söyleyen durak başkanı İsmail Açıkbaş ise saldırgan baba ile oğlu hakkında şikayetçi olduklarını ve konuyu takip edeceklerini kaydetti.
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