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Peru’da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: Uçağın içindeki 7 kişi hayatını kaybetti
Peru’da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: Uçağın içindeki 7 kişi hayatını kaybetti
Peru’nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T02:24+0300
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dünya
uçak kazası
peru
itfaiye
pilot
turist
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Peru’nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü. Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı. Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.
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uçak kazası, peru, itfaiye, pilot, turist

Peru’da turistleri taşıyan küçük uçak düştü: Uçağın içindeki 7 kişi hayatını kaybetti

02:24 05.02.2022 (güncellendi: 02:31 05.02.2022)
© İHAuçak
uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA
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Peru’nun Nazca şehrinde turistleri taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti
Peru’nun kuzeyindeki Nazca şehrindeki Maria Reiche Havaalanı yakınlarında turistleri taşıyan küçük uçak düştü. Kazanın ardından olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın ait olduğu turizm şirketi Aero Santos tarafından yapılan açıklamada, uçakta bir pilot, bir yardımcı pilot ve beş yabancı turistin bulunduğu ifade edilirken, turistlerin kimlikleri ve hangi ülkeden geldikleri hakkında bilgi paylaşılmadı.

Peru Ulaşım ve Haberleşme Bakanlığı ile Ulusal Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, uçağın iniş yaptığı sırada irtifa kaybetmesi sonucu düştüğü üzerinden duruluyor.
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