https://tr.sputniknews.com/20220205/rada-milletvekili-corniy-zelenskiy-abdnin-yasagi-nedeniyle-olimpiyatlarin-acilisina-gidemedi-1053507405.html
Rada Milletvekili Çornıy: Zelenskiy ABD’nin yasağı nedeniyle Olimpiyatların açılışına gidemedi
Rada Milletvekili Çornıy: Zelenskiy ABD’nin yasağı nedeniyle Olimpiyatların açılışına gidemedi
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Viktor Çornıy, Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD tarafından konulan ‘doğrudan yasak’ nedeniyle Pekin Kış Olimpiyat... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T19:06+0300
2022-02-05T19:06+0300
2022-02-05T19:04+0300
dünya
ukrayna
abd
rusya
çin
pekin kış olimpiyatları
2022 kış olimpiyatları
vladimir zelenskiy
viktor çornıy
vadim gutsait
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048017091_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b55ae90753f08021dac020c47e386bd7.jpg
Muhalefet Platformu-Yaşam İçin partisinin Rada Milletvekili Viktor Çornıy, Facebook sayfasından yaptığı bir paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’nin ‘doğrudan yasak’ koyması nedeniyle Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışına katılamadığını yazdı.Olimpiyat oyunlarının her zaman barışın sembolü olarak kabul edildiğini ve birçok dünya liderinin geleneksel olarak oyunların açılışında bir araya geldiğini hatırlatan Çornıy, ancak şu anda birçok Batı ülkesinin Çin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarını boykot etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.Çornyi, “Görünüşe göre ABD'li vasiler Devlet Başkanımız Zelenskiy'e de yaptırım uyguladı, Çin'e giriş yasağı getirdi. Önde gelen dünya güçlerinden biri ve olimpiyat oyunlarının organizatörü olan Çin ile sadece ilişkilerimizi ilerletmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke için hayati önem taşıyan sorunları gayri resmi olarak çözüm bulmayı çalışabileceği böylesine önemli bir olayda yokluğu başka nasıl açıklanabilir? Böylece sözlerden ve yüksek vaatlerden eylemlere geçebilirdi. Ama ona kim izin verecek ki” ifadelerini paylaştı.Çornıy, ülke yönetiminin spor ve sportif başarıları düşünmediğine dikkat çekerek, Ukraynalı sporculara Ruslarla fotoğraf çektirmemeleri şiddetle tavsiye edildiğini hatırlattı ve bu kararın da Zelenskiy’den çıktığını savundu.Daha önce Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Vadim Gutsait, Ukraynalı sporculara provokasyonlardan kaçınmak için olimpiyat oyunları kapsamında her türlü etkinlik sırasında Rusların yanında durmamalarının tavsiye edildiğini açıklamıştı.Sputnik’e bilgi aktaran bir kaynak ise Ukraynalılara Rus sporcularla birlikte fotoğraf çektirmekten kaçınmalarının ve Rusça röportaj vermemelerinin tavsiye edildiğini anlatmıştı.
ukrayna
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0d/1048017091_87:0:1687:1200_1920x0_80_0_0_389fd10fd2a441c0cab88faa7f7e4c1d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, abd, rusya, çin, pekin kış olimpiyatları, 2022 kış olimpiyatları, vladimir zelenskiy, viktor çornıy, vadim gutsait, sporcu
Rada Milletvekili Çornıy: Zelenskiy ABD’nin yasağı nedeniyle Olimpiyatların açılışına gidemedi
Abone ol
Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada Milletvekili Viktor Çornıy, Devlet Başkanı Zelenskiy’in ABD tarafından konulan ‘doğrudan yasak’ nedeniyle Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışına katılamadığını belirtti.
Muhalefet Platformu-Yaşam İçin partisinin Rada Milletvekili Viktor Çornıy, Facebook sayfasından yaptığı bir paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD’nin ‘doğrudan yasak’ koyması nedeniyle Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılışına katılamadığını yazdı.
Olimpiyat oyunlarının her zaman barışın sembolü olarak kabul edildiğini ve birçok dünya liderinin geleneksel olarak oyunların açılışında bir araya geldiğini hatırlatan Çornıy, ancak şu anda birçok Batı ülkesinin Çin’de düzenlenen olimpiyat oyunlarını boykot etme çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Çornyi, “Görünüşe göre ABD'li vasiler Devlet Başkanımız Zelenskiy'e de yaptırım uyguladı, Çin'e giriş yasağı getirdi. Önde gelen dünya güçlerinden biri ve olimpiyat oyunlarının organizatörü olan Çin ile sadece ilişkilerimizi ilerletmekle kalmayıp, aynı zamanda ülke için hayati önem taşıyan sorunları gayri resmi olarak çözüm bulmayı çalışabileceği böylesine önemli bir olayda yokluğu başka nasıl açıklanabilir? Böylece sözlerden ve yüksek vaatlerden eylemlere geçebilirdi. Ama ona kim izin verecek ki” ifadelerini paylaştı.
Çornıy, ülke yönetiminin spor ve sportif başarıları düşünmediğine dikkat çekerek, Ukraynalı sporculara Ruslarla fotoğraf çektirmemeleri şiddetle tavsiye edildiğini hatırlattı ve bu kararın da Zelenskiy’den çıktığını savundu.
Daha önce Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Vadim Gutsait, Ukraynalı sporculara provokasyonlardan kaçınmak için olimpiyat oyunları kapsamında her türlü etkinlik sırasında Rusların yanında durmamalarının tavsiye edildiğini açıklamıştı.
Sputnik’e bilgi aktaran bir kaynak ise Ukraynalılara Rus sporcularla birlikte fotoğraf çektirmekten kaçınmalarının ve Rusça röportaj vermemelerinin tavsiye edildiğini anlatmıştı.