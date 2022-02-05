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https://tr.sputniknews.com/20220205/rus-buyukelci-antonov-rusya-ukraynaya-saldirmak-niyetinde-degil-bu-ulkemizin-cikarlarina-aykiri-1053512118.html
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya Ukrayna’ya saldırmak niyetinde değil, bu ülkemizin çıkarlarına aykırı
Rus Büyükelçi Antonov: Rusya Ukrayna’ya saldırmak niyetinde değil, bu ülkemizin çıkarlarına aykırı
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak niyetinde olmadığını, bunun Moskova’nın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T22:43+0300
2022-02-05T23:09+0300
antonov
anatoliy antonov
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programdaki açıklamalarında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak niyetinde olmadığını, bunun Moskova’nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.Antonov, “Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil, bunun bir yararı yok, bu çıkarlarımıza aykırı. Rus saldırganlığına dair bir takım hayali projeleri tesis etmek saçmalık” diye konuştu.ABD'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gerekli olduğu konusunda fikir birliği var’ABD Kongresi’nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gerekli olduğu konusunda fikir birliği olduğuna dikkat çeken Antonov, “Bu elbette ki üzücü bir hikaye, her gün Kongre'de tartışmalara tanık oluyoruz. Yaptırımların gerekli olduğu konusunda tam bir fikir birliği var, tek soru işareti, hacmi ve zamanlaması” ifadelerini kullandı.Rusya’nın söz konusu yaptırımları beklediğini de dile getiren Antonov, “Maalesef yaptırımları bekliyoruz. Bugün ne olacağını söylemek zor, fakat tartışmalar sadece kimin daha güçlü, daha acı verici şekilde Rusya'ya vuracağı ile ilgili” vurgusunu yaptı.’Son diplomata kadar çalışmaya hazırız’Rus Büyükelçi Antonov, 30 Haziran’a kadar daha 28 Rus diplomatın ABD’den ayrılmak zorunda olacakları bilgisini de verdi.ABD ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen kesilip kesilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Antonov, bu konunun Rusya Devlet Başkanını yetkisinde bulunduğunu, ABD’deki Rus Büyükelçiliğinin ise ‘son diplomata kadar çalışmaya hazır’ olduğunu vurguladı.Rus diplomat, “Bunu coşkusuz bir şekilde söylemek istiyorum. Burada son diplomata kadar çalışacağız ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için her şeyi yapacağız, aynı zamanda Rus-Amerikan ilişkilerini normalleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.‘Rusya ile ABD arasında büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesine ilişkin istişareler sonuçsuz kaldı’Rusya ve ABD temsilcilerinin perşembe günü Viyana’da büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesini istişare ettiklerini anlatan Antonov, fakat toplantıdan herhangi bir sonuç alınamadığını dile getirdi.“Evvelki gün Viyana’da tahrik edici maddeler konusunda Rus-Amerikan istişareleri yapıldı. Rus meslektaşlar oraya olumlu bir programla geldi, program tek bir şeyi hedefliyor, diplomatların ABD ve Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılması, diplomatların huzur içinde çalışmasının sağlanması, vize savaşının durdurulması ve diplomatik misyonlarımızın normal faaliyetlerinin eski haline getirilmesi” vurgusunu yapan Antonov, ekledi:“Ne yazık ki bu istişarelerde olumsuz yanıt aldık.”
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antonov, anatoliy antonov

Rus Büyükelçi Antonov: Rusya Ukrayna’ya saldırmak niyetinde değil, bu ülkemizin çıkarlarına aykırı

22:43 05.02.2022 (güncellendi: 23:09 05.02.2022)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak niyetinde olmadığını, bunun Moskova’nın çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programdaki açıklamalarında, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak niyetinde olmadığını, bunun Moskova’nın çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.
Antonov, “Rusya hiç kimseye saldırmak niyetinde değil, bunun bir yararı yok, bu çıkarlarımıza aykırı. Rus saldırganlığına dair bir takım hayali projeleri tesis etmek saçmalık” diye konuştu.

ABD'de Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gerekli olduğu konusunda fikir birliği var’

ABD Kongresi’nde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların gerekli olduğu konusunda fikir birliği olduğuna dikkat çeken Antonov, “Bu elbette ki üzücü bir hikaye, her gün Kongre'de tartışmalara tanık oluyoruz. Yaptırımların gerekli olduğu konusunda tam bir fikir birliği var, tek soru işareti, hacmi ve zamanlaması” ifadelerini kullandı.
Rusya’nın söz konusu yaptırımları beklediğini de dile getiren Antonov, “Maalesef yaptırımları bekliyoruz. Bugün ne olacağını söylemek zor, fakat tartışmalar sadece kimin daha güçlü, daha acı verici şekilde Rusya'ya vuracağı ile ilgili” vurgusunu yaptı.

’Son diplomata kadar çalışmaya hazırız’

Rus Büyükelçi Antonov, 30 Haziran’a kadar daha 28 Rus diplomatın ABD’den ayrılmak zorunda olacakları bilgisini de verdi.
ABD ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin tamamen kesilip kesilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Antonov, bu konunun Rusya Devlet Başkanını yetkisinde bulunduğunu, ABD’deki Rus Büyükelçiliğinin ise ‘son diplomata kadar çalışmaya hazır’ olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, “Bunu coşkusuz bir şekilde söylemek istiyorum. Burada son diplomata kadar çalışacağız ve ulusal çıkarlarımızı savunmak için her şeyi yapacağız, aynı zamanda Rus-Amerikan ilişkilerini normalleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Rusya ile ABD arasında büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesine ilişkin istişareler sonuçsuz kaldı’

Rusya ve ABD temsilcilerinin perşembe günü Viyana’da büyükelçiliklerin çalışmalarının normalleştirilmesini istişare ettiklerini anlatan Antonov, fakat toplantıdan herhangi bir sonuç alınamadığını dile getirdi.
“Evvelki gün Viyana’da tahrik edici maddeler konusunda Rus-Amerikan istişareleri yapıldı. Rus meslektaşlar oraya olumlu bir programla geldi, program tek bir şeyi hedefliyor, diplomatların ABD ve Rusya'daki faaliyetlerine ilişkin tüm kısıtlamaların kaldırılması, diplomatların huzur içinde çalışmasının sağlanması, vize savaşının durdurulması ve diplomatik misyonlarımızın normal faaliyetlerinin eski haline getirilmesi” vurgusunu yapan Antonov, ekledi:
“Ne yazık ki bu istişarelerde olumsuz yanıt aldık.”
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