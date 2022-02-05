Rus büyükelçilikten ABD’ye: Demokratik değerleriniz RT DE’nin yayını durdurulduğunda neredeydi?

Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama, çifte standartlı politikanın bir başka örneği. ABD’nin yüksek demokratik değerleri Berlin RT DE kanalının uydu ve diğer yayınlarını yasakladığında neredeydi?” ifadeleri kullanıldı.DW’nin Moskova bürosunun faaliyetinin durdurulmasını kınadıklarını belirten Price, bu adımı bağımsız medyaya karşı engelleme olarak değerlendirmişti.Daha önce Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten'ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’tan itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Alman kamu yayıncısı DW'nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını ve kanalın Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının iptal edileceğini belirtmişti.Açıklamada ayrıca, DW'nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağına da vurgu yapılmıştı.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin (DW) yayınının durdurulmasını kınadıkları yönündeki açıklamasının ABD’nin çifte standardının bir örneği olduğunu belirtti.
Büyükelçiliğin Twitter’daki açıklamasında, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama, çifte standartlı politikanın bir başka örneği. ABD’nin yüksek demokratik değerleri Berlin RT DE kanalının uydu ve diğer yayınlarını yasakladığında neredeydi?” ifadeleri kullanıldı.
DW’nin Moskova bürosunun faaliyetinin durdurulmasını kınadıklarını belirten Price, bu adımı bağımsız medyaya karşı engelleme olarak değerlendirmişti.
Daha önce Alman medya düzenleyicisi Medienanstalten'ın denetim komisyonu, Russia Today Almanca (RT DE) televizyon kanalının, izinsiz program yayınladığı ve yayın için izin başvurusunda bulunmadığı gerekçesiyle 1 Şubat’tan itibaren bu programın uydu, internet ve mobil platformlar üzerinden Almanya’da dağıtımını yasaklamıştı.
Bunun üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Alman kamu yayıncısı DW'nin, uydu üstünden yaptığı yayınlar dahil, Rusya topraklarında gerçekleştirdiği tüm yayınlara son verme kararı alındığını ve kanalın Rusya ofisindeki tüm personelin akreditasyonlarının iptal edileceğini belirtmişti.
Açıklamada ayrıca, DW'nin Rusya’da yabancı ajan olarak tanınmasının değerlendirilmesi sürecinin başlatılacağına da vurgu yapılmıştı.