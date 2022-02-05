https://tr.sputniknews.com/20220205/rusya-belarusa-su-25sm-ucaklarini-gonderdi-1053506838.html

Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi

Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikatlar için Belarus’taki hava üslerine Su-25SM saldırı uçakları konuşlandırıldı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T18:55+0300

2022-02-05T18:55+0300

2022-02-05T18:54+0300

savunma

belarus

rusya

ortak tatbikat

asker

su-25sm

birlik devleti anlaşması

dünya

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Bakanlığın açıklamasında, “Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlere katılacak Doğu Askeri Birimi’nden Su-25SM uçaklarının mürettebatları, Belarus’taki hava üslerine konuşlandı” ifadeleri kullanıldı.Mürettebatlar daha sonra uçuş rotalarını inceleyerek uçuş kontrol ekibiyle etkileşime geçecek ve kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlerin iki aşamada gerçekleştirileceği duyuruldu. 9 Şubat’a kadar sürecek olan ilk aşamada, en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırılarak önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat yapılması planlanıyor. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmaların da yapılması gündemde.

https://tr.sputniknews.com/20170325/rus-su-25-jet-tacikistan-1027803047.html

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belarus, rusya, ortak tatbikat, asker, su-25sm, birlik devleti anlaşması, dünya