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Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi
Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikatlar için Belarus’taki hava üslerine Su-25SM saldırı uçakları konuşlandırıldı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T18:55+0300
2022-02-05T18:54+0300
savunma
belarus
rusya
ortak tatbikat
asker
su-25sm
birlik devleti anlaşması
dünya
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Bakanlığın açıklamasında, “Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlere katılacak Doğu Askeri Birimi’nden Su-25SM uçaklarının mürettebatları, Belarus’taki hava üslerine konuşlandı” ifadeleri kullanıldı.Mürettebatlar daha sonra uçuş rotalarını inceleyerek uçuş kontrol ekibiyle etkileşime geçecek ve kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlerin iki aşamada gerçekleştirileceği duyuruldu. 9 Şubat’a kadar sürecek olan ilk aşamada, en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırılarak önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat yapılması planlanıyor. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmaların da yapılması gündemde.
https://tr.sputniknews.com/20170325/rus-su-25-jet-tacikistan-1027803047.html
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belarus, rusya, ortak tatbikat, asker, su-25sm, birlik devleti anlaşması, dünya

Rusya, Belarus’a Su-25SM uçaklarını gönderdi

18:55 05.02.2022
© Sputnik / Ramil SitdikovRus pilotlar Hmeymim hava üssünde
Rus pilotlar Hmeymim hava üssünde - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortak tatbikatlar için Belarus’taki hava üslerine Su-25SM saldırı uçakları konuşlandırıldı.
Bakanlığın açıklamasında, “Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlere katılacak Doğu Askeri Birimi’nden Su-25SM uçaklarının mürettebatları, Belarus’taki hava üslerine konuşlandı” ifadeleri kullanıldı.
Mürettebatlar daha sonra uçuş rotalarını inceleyerek uçuş kontrol ekibiyle etkileşime geçecek ve kendilerine verilen görevleri yerine getirecek.
Birlik Devleti’nin müdahale gücüne yönelik denetimlerin iki aşamada gerçekleştirileceği duyuruldu. 9 Şubat’a kadar sürecek olan ilk aşamada, en kısa sürede Belarus topraklarına asker konuşlandırılarak önemli devlet binaları ve askeri tesislerin, hava sınırının savunması ve kontrolüne ilişkin eylemler gerçekleştirilecek.
10-20 Şubat’taki ikinci aşamada ise ‘Birlik Kararlılığı-2022’ isimli ortak tatbikat yapılması planlanıyor. Tatbikat sırasında dışarıdan gerçekleştirilen bir saldırıyı önleme ve püskürtmeye yönelik faaliyetlerin yanı sıra terörle mücadele ve Birlik Devleti’nin çıkarlarının korunmasına ilişkin çalışmaların da yapılması gündemde.
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