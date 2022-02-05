Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyada-kovid-19-temaslilari-icin-karantina-kaldirildi-1053504658.html
Rusya’da Kovid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı
Rusya’da Kovid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19 hastaları ile temaslı olan kişiler için zorunlu karantina kuralını kaldırdı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T16:49+0300
2022-02-05T16:49+0300
2022-02-05T16:49+0300
koronavirüs
koronavirüs
rusya
karantina
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048900025_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_059901c48fa24f8fcb9c60ad31469a73.jpg
Rospotrebnadzor’un aldığı karara göre, koronavirüs temaslıları, 7 gün zorunlu karantinaya girmeyecek.Karar, yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Gerekçe olarak da bu kısıtlamanın geçerliliğini yitirmesi gösterildi.Bununla birlikte hastanedeki tedavi süresi bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucu gerekmeyecek.Günlük vaka sayısı 177 binin üzerine çıktıDiğer yandan Rusya’da günlük vaka sayısı 177 bin 282 oldu. Bu, pandemi boyunca tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Ayrıca gün içinde 714 kişi hayatını kaybetti.Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dün temaslılara ilişkin kısıtlamaların koronavirüsün Omicron varyantının özellikleri nedeniyle kaldırılacağını söylemişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1048900025_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e9447c81384738dd2d495d8d8b1c8446.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
koronavirüs, rusya, karantina
Rusya’da Kovid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı Abone ol
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19 hastaları ile temaslı olan kişiler için zorunlu karantina kuralını kaldırdı.
Rospotrebnadzor’un aldığı karara göre, koronavirüs temaslıları, 7 gün zorunlu karantinaya girmeyecek.
Karar, yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Gerekçe olarak da bu kısıtlamanın geçerliliğini yitirmesi gösterildi.
Bununla birlikte hastanedeki tedavi süresi bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucu gerekmeyecek.
Günlük vaka sayısı 177 binin üzerine çıktı
Diğer yandan Rusya’da günlük vaka sayısı 177 bin 282 oldu. Bu, pandemi boyunca tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Ayrıca gün içinde 714 kişi hayatını kaybetti.
Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dün temaslılara ilişkin kısıtlamaların koronavirüsün Omicron varyantının özellikleri nedeniyle kaldırılacağını söylemişti.