https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyada-kovid-19-temaslilari-icin-karantina-kaldirildi-1053504658.html

Rusya’da Kovid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı

Rusya’da Kovid-19 temaslıları için karantina kaldırıldı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Kovid-19 hastaları ile temaslı olan kişiler için zorunlu karantina kuralını kaldırdı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T16:49+0300

2022-02-05T16:49+0300

2022-02-05T16:49+0300

koronavirüs

koronavirüs

rusya

karantina

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Rospotrebnadzor’un aldığı karara göre, koronavirüs temaslıları, 7 gün zorunlu karantinaya girmeyecek.Karar, yarından itibaren uygulanmaya başlayacak. Gerekçe olarak da bu kısıtlamanın geçerliliğini yitirmesi gösterildi.Bununla birlikte hastanedeki tedavi süresi bir haftadan fazla sürmesi durumunda hastanın taburcu olabilmesi için negatif PCR test sonucu gerekmeyecek.Günlük vaka sayısı 177 binin üzerine çıktıDiğer yandan Rusya’da günlük vaka sayısı 177 bin 282 oldu. Bu, pandemi boyunca tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı. Ayrıca gün içinde 714 kişi hayatını kaybetti.Rospotrebnadzor Başkanı Anna Popova, dün temaslılara ilişkin kısıtlamaların koronavirüsün Omicron varyantının özellikleri nedeniyle kaldırılacağını söylemişti.

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koronavirüs, rusya, karantina