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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyanin-pekin-kis-olimpiyatlarindaki-ilk-madalyasi-kayakci-nepryaevadan-1053504780.html
Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki ilk madalyası kayakçı Nepryaeva’dan
Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki ilk madalyası kayakçı Nepryaeva’dan
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, skiatlon yarışında gümüş madalya kazandı. Bu, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında yarışan Rus sporcuların Pekin Kış... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T17:00+0300
2022-02-05T17:04+0300
natalya gavrilitsa
2022 kış olimpiyatları
rusya
madalya
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Kayakçı Nepryaeva, ROK ekibine Kış Oyunları’nın ilk madalyasını getirdi. Nepryaeva, skiatlonda gümüş madalyayı kazandı.Oyunların ilk şampiyonu, 44 dakika 13.7 saniyede 15 kilometrelik mesafeyi aşan Norveçli sporcu Therese Johaug oldu. Nepryaeva, 30.2 saniye ile Johaug’un gerisinde kaldı. Avusturyalı Teresa Stadlober de üçüncülüğe yerleşti.Takım karma bayrak yarışında bronz madalyaRus ekibe bir madalya da biatlon takımından geldi. Takım karma bayrak yarışında bronz madalya kazandı.Dün açılışı yapılan Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat’a kadar sürecek. Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergileyecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açılış töreni vesilesiyle Çin’e ziyarette bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220105/rus-kayakci-nepryaeva-tour-de-ski-yarismasini-kazandi-1052410029.html
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natalya gavrilitsa, rusya, madalya

Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki ilk madalyası kayakçı Nepryaeva’dan

17:00 05.02.2022 (güncellendi: 17:04 05.02.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girNatalya Nepryaeva
Natalya Nepryaeva - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, skiatlon yarışında gümüş madalya kazandı. Bu, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında yarışan Rus sporcuların Pekin Kış Olimpiyatları’nda aldığı ilk madalya oldu. Bir madalya da biatlondan geldi.
Kayakçı Nepryaeva, ROK ekibine Kış Oyunları’nın ilk madalyasını getirdi. Nepryaeva, skiatlonda gümüş madalyayı kazandı.
Oyunların ilk şampiyonu, 44 dakika 13.7 saniyede 15 kilometrelik mesafeyi aşan Norveçli sporcu Therese Johaug oldu. Nepryaeva, 30.2 saniye ile Johaug’un gerisinde kaldı. Avusturyalı Teresa Stadlober de üçüncülüğe yerleşti.

Takım karma bayrak yarışında bronz madalya

Rus ekibe bir madalya da biatlon takımından geldi. Takım karma bayrak yarışında bronz madalya kazandı.
Dün açılışı yapılan Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat’a kadar sürecek. Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergileyecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açılış töreni vesilesiyle Çin’e ziyarette bulundu.
Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasında bir ilke imza atarak, genel sıralamada lider konumuna geçti ve kupanın sahibi oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2022
SPOR
Rus kayakçı Nepryaeva, Tour de Ski yarışmasını kazandı
5 Ocak, 01:01
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