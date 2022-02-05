https://tr.sputniknews.com/20220205/rusyanin-pekin-kis-olimpiyatlarindaki-ilk-madalyasi-kayakci-nepryaevadan-1053504780.html

Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki ilk madalyası kayakçı Nepryaeva’dan

Rusya’nın Pekin Kış Olimpiyatları’ndaki ilk madalyası kayakçı Nepryaeva’dan

Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, skiatlon yarışında gümüş madalya kazandı. Bu, Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) adı altında yarışan Rus sporcuların Pekin Kış... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T17:00+0300

2022-02-05T17:00+0300

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natalya gavrilitsa

2022 kış olimpiyatları

rusya

madalya

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Kayakçı Nepryaeva, ROK ekibine Kış Oyunları’nın ilk madalyasını getirdi. Nepryaeva, skiatlonda gümüş madalyayı kazandı.Oyunların ilk şampiyonu, 44 dakika 13.7 saniyede 15 kilometrelik mesafeyi aşan Norveçli sporcu Therese Johaug oldu. Nepryaeva, 30.2 saniye ile Johaug’un gerisinde kaldı. Avusturyalı Teresa Stadlober de üçüncülüğe yerleşti.Takım karma bayrak yarışında bronz madalyaRus ekibe bir madalya da biatlon takımından geldi. Takım karma bayrak yarışında bronz madalya kazandı.Dün açılışı yapılan Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat’a kadar sürecek. Rus sporcuların Aralık 2022’ye kadar olimpiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası spor müsabakalarına bayrakları ve marşları ile katılmasına izin verilmiyor. Bu nedenle sporcular 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi’nin kısaltması olan ROK adı altında performans sergileyecek.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de açılış töreni vesilesiyle Çin’e ziyarette bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220105/rus-kayakci-nepryaeva-tour-de-ski-yarismasini-kazandi-1052410029.html

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