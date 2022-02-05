Rusya’ya ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı Belarus üzerinde devriye uçuşu yaptı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptıkları ifade edildi.Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus Cumhuriyeti’nin hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.Uzun menzilli uçakların uçuşu sırasında Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve hava savunma kuvvetleri ile ortak görevleri yerine getirmeye yönelik konuların da işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Uçuş zamanı yaklaşık dört saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı” denildi.Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının Rusya’daki üslerine geri döndükleri ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptıklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki adet Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağının Belarus hava sahasında devriye uçuşu yaptıkları ifade edildi.
Açıklamada, “Hava-Uzay Kuvvetlerine ait iki Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçağı, Belarus Cumhuriyeti’nin hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi” ifadelerine yer verildi.
Uzun menzilli uçakların uçuşu sırasında Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve hava savunma kuvvetleri ile ortak görevleri yerine getirmeye yönelik konuların da işlendiğine dikkat çekilen açıklamada, “Uçuş zamanı yaklaşık dört saat sürdü. Verilen tüm görevler eksiksiz olarak tamamlandı” denildi.
Açıklamada ayrıca görevlerini tamamlayan Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarının Rusya’daki üslerine geri döndükleri ifade edildi.