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https://tr.sputniknews.com/20220205/selvi-erdogana-karsi-27-mayis-oncesinin-nefret-dili-kullaniliyor-bu-isin-oncusu-de-kilicdaroglu-1053497094.html
Selvi: Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor, bu işin öncüsü de Kılıçdaroğlu
Selvi: Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor, bu işin öncüsü de Kılıçdaroğlu
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T09:27+0300
2022-02-05T09:27+0300
türkiye
abdulkadir selvi
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
hakaret
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Selvi, bugünkü yazısında, 'CHP’de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı’na hakaretin artık bir yarış haline geldiğini' öne sürerek "Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa’nın izlediği yolu izliyor" diye yazdı. Selvi, sözlerine şöyle devam etti:"İsmet Paşa, Kore’de darbe olunca, 'Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir' demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes’e, Nuri Sait Paşa’nın akıbetini örnek göstermişlerdi. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyen İnönü 27 Mayıs’ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp 'Sizi ben bile kurtaramam' demişti.”“27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada’da Menderes ve DP’nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz” diyen Selvi, “Erdoğan’a yönelik benzer bir öfke ile saldırıyorlar” dedi.
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abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, hakaret

Selvi: Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor, bu işin öncüsü de Kılıçdaroğlu

09:27 05.02.2022
© Fotoğraf : TRT HaberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Fotoğraf : TRT Haber
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Bir süredir ibretle izliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı 27 Mayıs öncesinin nefret dili kullanılıyor. Bunu çok tehlikeli buluyorum. Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu" dedi.
Selvi, bugünkü yazısında, 'CHP’de ve muhalif medyada Cumhurbaşkanı’na hakaretin artık bir yarış haline geldiğini' öne sürerek "Bu işin öncüsü de ne yazık ki Kılıçdaroğlu. 27 Mayıs öncesi İsmet Paşa’nın izlediği yolu izliyor" diye yazdı.
Selvi, sözlerine şöyle devam etti:
"İsmet Paşa, Kore’de darbe olunca, 'Türk milleti, Kore milletinden daha az haysiyetli değildir' demişti. General Kasım darbesiyle devrilen Irak Başbakanı Nuri Sait Paşa feci bir şekilde katledilmişti. Menderes’e, Nuri Sait Paşa’nın akıbetini örnek göstermişlerdi. 'Şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır' diyen İnönü 27 Mayıs’ın işaretini vermiş, Demokrat Partililere dönüp 'Sizi ben bile kurtaramam' demişti.”
“27 Mayısçıların darbeden sonra Yassıada’da Menderes ve DP’nin ileri gelenlerine yaptıkları zulümler insanlığa sığmaz” diyen Selvi, “Erdoğan’a yönelik benzer bir öfke ile saldırıyorlar” dedi.
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