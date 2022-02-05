https://tr.sputniknews.com/20220205/the-telegraph-putin-ve-si-arasindaki-gorusme-jeopolitikte-yeni-bir-donemin-baslangici-1053508897.html
The Telegraph: Putin ve Şi arasındaki görüşme jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı
The Telegraph: Putin ve Şi arasındaki görüşme jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı
İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yaptıkları ortak bildirinin jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu yazdı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T19:58+0300
2022-02-05T19:58+0300
2022-02-05T19:57+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
pekin
2022 kış olimpiyatları
soğuk savaş
ittifak
pax americana
asya & pasifik
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İngiliz Telegraph gazetesinin yazarlarından Roland Oliphant, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de imzaladıkları ortak bildirinin jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.Makalede, “Şu andan itibaren, ABD liderliğindeki Batı hakimiyeti, olması gereken bir şey gibi algılanmayacak” ifadelerine yer verildi.Yazar, Pekin gibi ekonomik ve siyasi bir devin desteğinin Moskova'ya büyük faydalar getireceği gerekçesiyle Putin’in bu toplantıdan en çok kazanan kişi olduğunu iddia etti. Çin’in ise Asya-Pasifik bölgesinde Batılı ülkelere karşı mücadelede Rusya’nın yardımına güvenebileceğini vurgulayan yazar, "Şu anda ikisinin tek bir ortak hedefi var, Pax Americana’yı ortadan kaldırmak” dedi.Ne olmuştu?Pekin’de olimpiyat oyunlarının açılışından önce görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, bir dizi belgenin yanı sıra ortak bildiri imzalamıştı.Bildiride, uluslararası ilişkilerin büyük ölçekli değişikliklerden geçtiğini, güç dengesini yeniden dağıtmaya yönelik bir eğilim oluştuğu, dünya topluluğunun barışçıl ve ilerici kalkınma için liderlik talebinin arttığı belirtilmişti.Taraflar, özellikle iki devletin iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı koyma, Kuzey Kutbu'ndaki işbirliğini derinleştirme, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) içindeki çalışmalarını yoğunlaştırma, Avrasya Ekonomik Birliği ile Çin arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmıştı.Putin ve Şi ayrıca NATO’nun ileriye dönük genişlemesine karşı çıktıklarını vurgulamış ve İttifaka Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarından vazgeçme çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220204/putin-ve-si-karsilikli-odemelerde-ulusal-para-birimleri-kullaniminin-yayginlastirilmasinda-anlasti-1053478629.html
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vladimir putin, şi cinping, pekin, 2022 kış olimpiyatları, soğuk savaş, ittifak, pax americana, asya & pasifik
The Telegraph: Putin ve Şi arasındaki görüşme jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı
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İngiliz Telegraph gazetesi, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin yaptıkları ortak bildirinin jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu yazdı.
İngiliz Telegraph gazetesinin yazarlarından Roland Oliphant, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Pekin’de imzaladıkları ortak bildirinin jeopolitikte yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.
Makalede, “Şu andan itibaren, ABD liderliğindeki Batı hakimiyeti, olması gereken bir şey gibi algılanmayacak” ifadelerine yer verildi.
Yazar, Pekin gibi ekonomik ve siyasi bir devin desteğinin Moskova'ya büyük faydalar getireceği gerekçesiyle Putin’in bu toplantıdan en çok kazanan kişi olduğunu iddia etti. Çin’in ise Asya-Pasifik bölgesinde Batılı ülkelere karşı mücadelede Rusya’nın yardımına güvenebileceğini vurgulayan yazar, "Şu anda ikisinin tek bir ortak hedefi var, Pax Americana’yı ortadan kaldırmak” dedi.
Ne olmuştu?
Pekin’de olimpiyat oyunlarının açılışından önce görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping, bir dizi belgenin yanı sıra ortak bildiri imzalamıştı.
Bildiride, uluslararası ilişkilerin büyük ölçekli değişikliklerden geçtiğini, güç dengesini yeniden dağıtmaya yönelik bir eğilim oluştuğu, dünya topluluğunun barışçıl ve ilerici kalkınma için liderlik talebinin arttığı belirtilmişti.
Taraflar, özellikle iki devletin iç işlerine dışarıdan müdahaleye karşı koyma, Kuzey Kutbu'ndaki işbirliğini derinleştirme, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) içindeki çalışmalarını yoğunlaştırma, Avrasya Ekonomik Birliği ile Çin arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmıştı.
Putin ve Şi ayrıca NATO’nun ileriye dönük genişlemesine karşı çıktıklarını vurgulamış ve İttifaka Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarından vazgeçme çağrısında bulunmuştu.