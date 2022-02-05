https://tr.sputniknews.com/20220205/tuik-acikladi-turkiyenin-en-kalabalik-ilcesi-57-sehri-geride-birakti-1053502109.html

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı

TÜİK açıkladı: Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık nüfusa sahip olan ilçeleri açıklandı. TÜİK'in verdiği rakamlara göre yaklaşık 1 milyon kayıtlı nüfusu ile İstanbul'un ilçesi Esenyurt... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T14:22+0300

2022-02-05T14:22+0300

2022-02-05T14:22+0300

türkiye

türkiye istatistik kurumu (tüik)

bursa

adana

gaziantep

ankara

istanbul

esenyurt

kalabalık

osmangazi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2021'de 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaşan Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 840 bin 900 kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olmayı sürdürdü. Buna bağlı olarak, Türkiye'nin en kalabalık ilçesi de İstanbul'dan çıktı. 6'sı büyükşehir olmak üzere toplam 57 ili geride bıraktıAvrupa Yakası'nda bulunan ve en kalabalık ilçe olarak belirlenen Esenyurt'un nüfusu geçen yıldan bu yana 20 bin 91 kişi artarak 977 bin 489'a yükseldi. İlçedeki nüfusun 500 bin 994'ü erkeklerden, 476 bin 495'i ise kadınlardan oluştu. İstanbul'daki bin kişiden 62'sini barındırarak rekor kıran Esenyurt yaklaşık 1 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin de yüzde 1,15'ini oluşturuyor. Haber Global'in haberine göre Esenyurt Esenyurt'un, 83 bin 645 nüfuslu Tunceli'den 11,7 kat, 85 bin 42 nüfuslu Bayburt'tan 11,5 kat, 94 bin 932 nüfuslu Ardahan'dan 10,3 kat kalabalık olduğu kayıtlara geçti. En fazla kişiyi barındırma özelliğiyle 6'sı büyükşehir olmak üzere 57 ili geride bırakan Esenyurt'un, 1532 kişiyle Türkiye'nin en az nüfuslu ilçesi olarak kayıtlara geçen Konya Yalıhüyük'ten 638 kat büyük olduğu hesaplandı.'Suriyelileri de eklendiğinde nüfus 1 milyonu geçiyor'Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, yaptığı açıklamada, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerle beraber ilçedeki yabancı sayısının 140 bine ulaştığını söyledi.Karagül, bu rakamın ilçe nüfusunun sayısına dahil olmadığını dile getirerek, "Bunları da eklediğimiz zaman Esenyurt'ta 1 milyon 100 bin civarı nüfus oluyor. İlçede son yıllarda yılda ortalama 60 bin nüfus artışı gerçekleşiyordu. Geçen yıl 20 bin civarında artış oldu. Bir önceki yıl yaklaşık 3 bin artış gerçekleşmişti. Esenyurt'ta son iki yıldır nüfus artışı azaldı." şeklinde konuştu.En kalabalık 10 ilçenin arasında Ankara, Gaziantep, Bursa ve Adana'dan da yerler varBursa'nın Osmangazi ilçesi 884 bin 451, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 839 bin 553, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi 805 bin 930, Adana'nın Seyhan ilçesi 792 bin 536, İstanbul'un Bağcılar ilçesi 744 bin 351 ve Pendik ilçesi 741 bin 895 kişiyle Türkiye'nin en kalabalık diğer ilçeleri olarak sıralandı.Böylelikle en kalabalık 10 ilçe arasında İstanbul'un 4, Ankara ve Gaziantep'in ikişer, Bursa ve Adana'nın da birer ilçesi yer aldı.

türkiye

bursa

adana

gaziantep

ankara

istanbul

esenyurt

osmangazi

seyhan

bağcılar

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türkiye istatistik kurumu (tüik), bursa, adana, gaziantep, ankara, istanbul, esenyurt, kalabalık, osmangazi, seyhan, bağcılar, yaşam, vural karagül