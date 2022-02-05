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Türkiye'de son 24 saatte, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-05T19:36+0300
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Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.'Tedbirler, Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye'de son 24 saatte, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

19:24 05.02.2022 (güncellendi: 19:36 05.02.2022)
© REUTERS / Murad SezerTürkiye - İstanbul - koronavirüs
Türkiye - İstanbul - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

'Tedbirler, Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid-19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı.

İstanbul - koronavirüs - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
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