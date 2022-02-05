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TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak
Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
turkovac
aşı
türkiye
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs
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Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Sağlık Bakanlığınca dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.Açıklamada, aşının Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Pandemi Ek Binası'nda pazartesiden itibaren tatbik edilmeye başlanacağı belirtildi.İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, her fırsatta salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu söylediklerini vurgulayarak "Milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, pazartesi gününden itibaren SEAH Pandemi Hastanemizde aşılarını yaptırabilir" ifadesini kullandı.
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turkovac, aşı, türkiye, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs

TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak

18:33 05.02.2022
© İHA / İHA-AW499760TURKOVAC
TURKOVAC - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© İHA / İHA-AW499760
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Yerli aşı TURKOVAC'ın 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacağı bildirildi.
Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin Sağlık Bakanlığınca dağıtılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, aşının Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Pandemi Ek Binası'nda pazartesiden itibaren tatbik edilmeye başlanacağı belirtildi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, her fırsatta salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu söylediklerini vurgulayarak "Milli aşımız TURKOVAC'ı bekleyen vatandaşlarımız, pazartesi gününden itibaren SEAH Pandemi Hastanemizde aşılarını yaptırabilir" ifadesini kullandı.
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