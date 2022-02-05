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Uludağ’da su doldurmak için eksi 10 derecede saatlerce sıra beklediler
Uludağ’da su doldurmak için eksi 10 derecede saatlerce sıra beklediler
Bursa Uludağ'da oteller bölgesinde çeşmeden su doldurmak isteyen bölge sakinleri, dondurucu soğukta saatlerce sıra bekliyor. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
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sıra
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1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili olmasına rağmen suyun lezzet ve kalitesini bilenler bidonlarını kapıp eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce su doldurmak için Uludağ'da oteller bölgesindeki Ayı Çeşmesi'ne geliyor.
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фото, su, uludağ, bursa, sıra, soğuk, doğal kaynaklar

Uludağ’da su doldurmak için eksi 10 derecede saatlerce sıra beklediler

12:04 05.02.2022
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Bursa Uludağ'da oteller bölgesinde çeşmeden su doldurmak isteyen bölge sakinleri, dondurucu soğukta saatlerce sıra bekliyor.
1 metreyi geçkin karın olduğu bölgede dondurucu soğuk etkili olmasına rağmen suyun lezzet ve kalitesini bilenler bidonlarını kapıp eksi 10 dereceyi bulan soğukta saatlerce su doldurmak için Uludağ'da oteller bölgesindeki Ayı Çeşmesi'ne geliyor.
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ

Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor.

Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ

Çeşmenin bazen kesilip tekrar akması ve suyunun az olması sebebiyle insanlar uzun süre su doldurmak için bekliyor.

© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Şehir merkezinden 30 kilometre uzakta olmasına rağmen bölge sakinleri buraya gelip su dolduruyor.

Şehir merkezinden 30 kilometre uzakta olmasına rağmen bölge sakinleri buraya gelip su dolduruyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Şehir merkezinden 30 kilometre uzakta olmasına rağmen bölge sakinleri buraya gelip su dolduruyor.

© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Ayı çeşmesinin suyunun çok kaliteli olduğunu söyleyenler, "Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor." açıklamasında bulundu.

Ayı çeşmesinin suyunun çok kaliteli olduğunu söyleyenler, &quot;Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor.&quot; açıklamasında bulundu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Ayı çeşmesinin suyunun çok kaliteli olduğunu söyleyenler, "Bu suyun lezzetini alan vazgeçemiyor." açıklamasında bulundu.

© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Sıra beklerken İHA'ya konuşanlar, "Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

Sıra beklerken İHA&#x27;ya konuşanlar, &quot;Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Sıra beklerken İHA'ya konuşanlar, "Dondurucu bir soğuk var, buna rağmen üşüsek de su dolduruyoruz" dedi.

© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor.

Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BURAK TÜRKER - UĞUR USLUBAŞ-AW536072

Soğuktan etkilenen bazı vatandaşlar ise su doldurmadan geri dönüyor.

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