https://tr.sputniknews.com/20220205/unlu-oyuncuya-eski-nisanlisini-alikoymaktan-18-yil-hapis-cezasi-1053506201.html

Ünlü oyuncuya eski nişanlısını alıkoymaktan 18 yıl hapis cezası

Ünlü oyuncuya eski nişanlısını alıkoymaktan 18 yıl hapis cezası

Oyuncu Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T18:20+0300

2022-02-05T18:20+0300

2022-02-05T18:19+0300

yaşam

geoffrey paschel

kristen wilson

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053506156_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_6ac1fdc0730e4c194dde0120b7f1504c.png

90 Day Fiancé: Before the 90 Days adlı reality şov sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Kristen Wilson'ı birlikte yaşadıkları evde alıkoyup, şiddet uygulamak suçundan 18 yıl hapis cezası aldı. Haber Global'ın haberine göre ABD Knox County Aile İçi Şiddet Birimi'nden yapılan açıklamada ünlü oyuncunun, eski nişanlısı Wilson'ı "Evde zorla alıkoymak ve şiddet uygulamaktan suçlu bulunduğu" belirtildi. Paschel'ın şartlı tahliye olanağının da kaldırıldığı vurgulandı.Geçen yıl gerçekleşen iki günlük duruşmada Geoffrey Paschel, eski nişanlısı Wilson'ın iddialarını reddetmişti. Paschel, genç kadının bedenindeki yaralanmaların, Wilson tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.Wilson, ayrıca "Geoffrey bedenimi duvarlara ve mobilyalara çarptı, saçlarımdan tutup evin içinde sürükledi" diyerek yaşadığı dehşeti anlatmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

geoffrey paschel, kristen wilson, hapis cezası