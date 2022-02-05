https://tr.sputniknews.com/20220205/yemeksepeti-kuryelerinden-istanbulda-protesto--1053501099.html

Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto

Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto

Yemeksepeti için çalışan kuryeler, düşük zam teklifine karşı protesto gösterilerine şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde devam ediyor. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T13:26+0300

2022-02-05T13:26+0300

2022-02-05T13:48+0300

türkiye

yemeksepeti

kurye

moto kurye

protesto

istanbul

ankara

maaş krizi

zam

destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/1053500748_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_bb4b7d19d092452664da6da4c08f04a3.jpg

Cumartesi günü 12.00'da genel müdürlük binasının önünde bir kez daha bir araya gelen işçiler, taleplerini yinelemek için bir basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu. Umut-Sen de “Büyük buluşma bugün! Yemeksepeti kurye işçileri İstanbul’da genel merkez önünde ve memleketin dört bir yanında alanlarda olacak. Destek ve dayanışmayı büyütelim” çağrısında bulunmuştu. Eylemler Ankara'da da devam ediyorAnkara Cuma günü benzer protestolara sahne olurken orada da eylemler 5. gününde devam ediyor.Eskişehir'de de protestolar 5. günündeEskişehir'de de bir araya gelen Yemeksepeti kurye işçilerinin tepkileri sürüyor. Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalığa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de alana gelerek destek verdi.

https://tr.sputniknews.com/20220204/ankarada-yemeksepeti-kuryelerinden-dusuk-maas-zammi-protestosu-1053477928.html

türkiye

istanbul

ankara

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemeksepeti, kurye, moto kurye, protesto, istanbul, ankara, maaş krizi, zam, destek, dayanışma, sendika, eylem, eskişehir, utku çakırözer