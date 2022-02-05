Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto
13:26 05.02.2022 (güncellendi: 13:48 05.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendikaYemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
Yemeksepeti için çalışan kuryeler, düşük zam teklifine karşı protesto gösterilerine şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde devam ediyor.
Cumartesi günü 12.00'da genel müdürlük binasının önünde bir kez daha bir araya gelen işçiler, taleplerini yinelemek için bir basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
https://t.co/YuCJX4BG0D#yemeksepetinesiparisverme— Yemeksepeti Çalışanları (@YemeksepetiS) February 5, 2022
Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.
Umut-Sen de “Büyük buluşma bugün! Yemeksepeti kurye işçileri İstanbul’da genel merkez önünde ve memleketin dört bir yanında alanlarda olacak. Destek ve dayanışmayı büyütelim” çağrısında bulunmuştu.
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
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© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
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© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
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© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
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© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
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© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
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© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
Eylemler Ankara'da da devam ediyor
Ankara Cuma günü benzer protestolara sahne olurken orada da eylemler 5. gününde devam ediyor.
Ankara Yemeksepeti Direnişimiz 5. Günün de eylemlerle devam ediyor. pic.twitter.com/2nycKvPB4v— Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) February 5, 2022
Eskişehir'de de protestolar 5. gününde
Eskişehir'de de bir araya gelen Yemeksepeti kurye işçilerinin tepkileri sürüyor. Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalığa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de alana gelerek destek verdi.
Yemeksepeti Direnişi 5. Gün Eskişehir pic.twitter.com/ZXiZPyrrvn— Nakliyat-İş (@Nakliyatsendika) February 5, 2022