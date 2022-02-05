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https://tr.sputniknews.com/20220205/yemeksepeti-kuryelerinden-istanbulda-protesto--1053501099.html
Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto
Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto
Yemeksepeti için çalışan kuryeler, düşük zam teklifine karşı protesto gösterilerine şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde devam ediyor. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T13:26+0300
2022-02-05T13:48+0300
türkiye
yemeksepeti
kurye
moto kurye
protesto
istanbul
ankara
maaş krizi
zam
destek
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Cumartesi günü 12.00'da genel müdürlük binasının önünde bir kez daha bir araya gelen işçiler, taleplerini yinelemek için bir basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu. Umut-Sen de “Büyük buluşma bugün! Yemeksepeti kurye işçileri İstanbul’da genel merkez önünde ve memleketin dört bir yanında alanlarda olacak. Destek ve dayanışmayı büyütelim” çağrısında bulunmuştu. Eylemler Ankara'da da devam ediyorAnkara Cuma günü benzer protestolara sahne olurken orada da eylemler 5. gününde devam ediyor.Eskişehir'de de protestolar 5. günündeEskişehir'de de bir araya gelen Yemeksepeti kurye işçilerinin tepkileri sürüyor. Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalığa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de alana gelerek destek verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220204/ankarada-yemeksepeti-kuryelerinden-dusuk-maas-zammi-protestosu-1053477928.html
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yemeksepeti, kurye, moto kurye, protesto, istanbul, ankara, maaş krizi, zam, destek, dayanışma, sendika, eylem, eskişehir, utku çakırözer

Yemeksepeti kuryelerinden İstanbul’da protesto

13:26 05.02.2022 (güncellendi: 13:48 05.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendikaYemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi
Yemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
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Yemeksepeti için çalışan kuryeler, düşük zam teklifine karşı protesto gösterilerine şirketin İstanbul Şişli'deki genel merkez binası önünde devam ediyor.
Cumartesi günü 12.00'da genel müdürlük binasının önünde bir kez daha bir araya gelen işçiler, taleplerini yinelemek için bir basın açıklaması gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Direnişlerinin 5. gününde olan işçiler talepleri kabul edilene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.
Umut-Sen de “Büyük buluşma bugün! Yemeksepeti kurye işçileri İstanbul’da genel merkez önünde ve memleketin dört bir yanında alanlarda olacak. Destek ve dayanışmayı büyütelim” çağrısında bulunmuştu.
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
Yemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi - Sputnik Türkiye
1/3
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
Yemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi için Avcılardan hareket edenler - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
Yemeksepeti kuryelerinin 5 Şubat İstanbul eylemi - Sputnik Türkiye
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© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
1/3
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika
2/3
© Fotoğraf : Twitter/ @YemeksepetiS
3/3
© Fotoğraf : Twitter/ @nakliyatsendika

Eylemler Ankara'da da devam ediyor

Ankara Cuma günü benzer protestolara sahne olurken orada da eylemler 5. gününde devam ediyor.

Eskişehir'de de protestolar 5. gününde

Eskişehir'de de bir araya gelen Yemeksepeti kurye işçilerinin tepkileri sürüyor. Eskişehir Ulus Anıtı önünde toplanan kalabalığa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de alana gelerek destek verdi.
Yemek Sepeti kuryeleri Ankara'da eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2022
TÜRKİYE
Ankara'da Yemeksepeti kuryelerinden ‘düşük maaş zammı’ protestosu
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