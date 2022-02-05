https://tr.sputniknews.com/20220205/yilmaz-erdogan-duyurdu-organize-isler-dizi-oluyor-1053509076.html

Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizi oluyor

Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizi oluyor

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler dizi oluyor. Erdoğan, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız" dedi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T19:55+0300

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türkiye

yılmaz erdoğan

dilberay

organize işler

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Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre geçen çarşamba Dilberay filminin galasında konuşan Erdoğan, çekimlerin ağustos, eylül gibi başlayacağını belirterek, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, şunları söyledi:

türkiye

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2022

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yılmaz erdoğan, dilberay , organize işler