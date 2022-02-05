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https://tr.sputniknews.com/20220205/yilmaz-erdogan-duyurdu-organize-isler-dizi-oluyor-1053509076.html
Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizi oluyor
Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizi oluyor
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler dizi oluyor. Erdoğan, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız" dedi. 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T19:55+0300
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türkiye
yılmaz erdoğan
dilberay
organize işler
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Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre geçen çarşamba Dilberay filminin galasında konuşan Erdoğan, çekimlerin ağustos, eylül gibi başlayacağını belirterek, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum" ifadelerini kullandı.Erdoğan, şunları söyledi:
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yılmaz erdoğan, dilberay , organize işler

Yılmaz Erdoğan duyurdu: Organize İşler dizi oluyor

19:55 05.02.2022 (güncellendi: 20:06 05.02.2022)
© IMDbOrganize İşler
Organize İşler - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© IMDb
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Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği Organize İşler dizi oluyor. Erdoğan, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız" dedi.
Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliği, oyunculuğu ve senaristliğini yaptığı Organize İşler film serisinin dizisinin geleceğini duyurdu.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre geçen çarşamba Dilberay filminin galasında konuşan Erdoğan, çekimlerin ağustos, eylül gibi başlayacağını belirterek, "Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, şunları söyledi:
“Çekimlere ağustos-eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i sekiz bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”
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