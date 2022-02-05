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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220205/youtube-donetsk-enformasyon-bakanligi-ve-halk-milislerinin-kanallarini-engelledi-1053495583.html
YouTube, Donetsk Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milislerinin kanallarını engelledi
YouTube, Donetsk Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milislerinin kanallarını engelledi
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube'daki kanallarının... 05.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-05T03:09+0300
2022-02-05T03:09+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
youtube
engelleme
eduard basurin
ukrayna
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube’daki kanallarının ‘kanalın topluluk kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle askıya alındığı belirtti.Basurin, Donetsk'in YouTube'daki kanallarının engellenmesinde Ukrayna ve Batılı istihbarat servislerinin payı olduğuna dikkat çekerek, "İnternet kaynaklarımıza yapılan saldırının, Batı ve Ukrayna istihbarat servislerinin cumhuriyetlmize karşı başlattığı enformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.Basurin ayrıca, bu tür eylemlerin amacının ‘Kiev rejiminin Donbass'a saldırı hazırlığı yaptığına’ ilişkin bilgilerin anında uluslararası topluma iletilmesinin engellenmesi olduğuna vurgu yaparak, bunun ‘enformasyon ablukasının’ bir parçası olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusunun-donbasstaki-grubu-150-bin-kisiye-cikarilabilir-1053449103.html
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donetsk halk cumhuriyeti, youtube, engelleme, eduard basurin, ukrayna

YouTube, Donetsk Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milislerinin kanallarını engelledi

03:09 05.02.2022
© REUTERS / Lucy NicholsonYouTube - logo
YouTube - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2022
© REUTERS / Lucy Nicholson
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube'daki kanallarının engellendiği duyuruldu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube’daki kanallarının ‘kanalın topluluk kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle askıya alındığı belirtti.
Basurin, Donetsk'in YouTube'daki kanallarının engellenmesinde Ukrayna ve Batılı istihbarat servislerinin payı olduğuna dikkat çekerek, "İnternet kaynaklarımıza yapılan saldırının, Batı ve Ukrayna istihbarat servislerinin cumhuriyetlmize karşı başlattığı enformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.
Basurin ayrıca, bu tür eylemlerin amacının ‘Kiev rejiminin Donbass'a saldırı hazırlığı yaptığına’ ilişkin bilgilerin anında uluslararası topluma iletilmesinin engellenmesi olduğuna vurgu yaparak, bunun ‘enformasyon ablukasının’ bir parçası olduğunu kaydetti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2022
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