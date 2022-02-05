https://tr.sputniknews.com/20220205/youtube-donetsk-enformasyon-bakanligi-ve-halk-milislerinin-kanallarini-engelledi-1053495583.html

YouTube, Donetsk Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milislerinin kanallarını engelledi

YouTube, Donetsk Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milislerinin kanallarını engelledi

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube'daki kanallarının... 05.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-05T03:09+0300

2022-02-05T03:09+0300

2022-02-05T03:09+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

youtube

engelleme

eduard basurin

ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Enformasyon Bakanlığı ve Halk Milisleri Ofisi’nin YouTube’daki kanallarının ‘kanalın topluluk kurallarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle askıya alındığı belirtti.Basurin, Donetsk'in YouTube'daki kanallarının engellenmesinde Ukrayna ve Batılı istihbarat servislerinin payı olduğuna dikkat çekerek, "İnternet kaynaklarımıza yapılan saldırının, Batı ve Ukrayna istihbarat servislerinin cumhuriyetlmize karşı başlattığı enformasyon kampanyasının bir parçası olduğunu düşünüyoruz" dedi.Basurin ayrıca, bu tür eylemlerin amacının ‘Kiev rejiminin Donbass'a saldırı hazırlığı yaptığına’ ilişkin bilgilerin anında uluslararası topluma iletilmesinin engellenmesi olduğuna vurgu yaparak, bunun ‘enformasyon ablukasının’ bir parçası olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220203/donetsk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-ordusunun-donbasstaki-grubu-150-bin-kisiye-cikarilabilir-1053449103.html

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donetsk halk cumhuriyeti, youtube, engelleme, eduard basurin, ukrayna