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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-kayakla-atlamada-ipcioglu-final-turuna-kalamadi-1053529293.html
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında yarışan Fatih Arda İpçioğlu, birinci tur müsabakasında elenerek final turunda mücadele etmeye... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:15+0300
2022-02-06T15:15+0300
2022-02-06T15:15+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin kış olimpiyatları
fatih arda ipçioğlu
kayak
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2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan İpçioğlu, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı. İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı.
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pekin kış olimpiyatları, fatih arda ipçioğlu, kayak
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı Abone ol
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında yarışan Fatih Arda İpçioğlu, birinci tur müsabakasında elenerek final turunda mücadele etmeye hak kazanamadı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan İpçioğlu, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı.
İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı.