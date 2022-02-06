Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-kayakla-atlamada-ipcioglu-final-turuna-kalamadi-1053529293.html
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında yarışan Fatih Arda İpçioğlu, birinci tur müsabakasında elenerek final turunda mücadele etmeye... 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T15:15+0300
2022-02-06T15:15+0300
2022 kış olimpiyatları
pekin kış olimpiyatları
fatih arda ipçioğlu
kayak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053529137_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c617e998c84f858629fa45bae85cc89.jpg
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan İpçioğlu, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı. İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/06/1053529137_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_44a8006d2c91ec0e023be2d88f6de411.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pekin kış olimpiyatları, fatih arda ipçioğlu, kayak

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Kayakla atlamada İpçioğlu final turuna kalamadı

15:15 06.02.2022
© REUTERS / POOLFatih Arda İpçioğlu
Fatih Arda İpçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / POOL
Abone ol
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında yarışan Fatih Arda İpçioğlu, birinci tur müsabakasında elenerek final turunda mücadele etmeye hak kazanamadı.
2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlamada birinci turda elendi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunlarda normal tepe dalında birinci tur müsabakasında yarışan İpçioğlu, 99 metrelik atlayışıyla 115.0 puan topladı ve 36. sırayı aldı.
İlk 30'a giremeyen 24 yaşındaki genç sporcu, final turunda yarışmaya hak kazanamadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce