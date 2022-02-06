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2022 Kış Olimpiyatları
Çin'in başkenti Pekin, 2008 yılındaki yaz olimpiyat oyunlarının ardından bu kez kış olimpiyat oyunlarını ağırlıyor. 20 Şubat'a dek sürecek ve bir dizi ülkenin diplomatik boykot kararı aldığı organizasyonda 91 ülkeden sporcu 15 dalda yarışacak. Rusya 217, Türkiye 7 sporcu ile temsil ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220206/2022-pekin-kis-olimpiyat-oyunlari-rusya-gunu-toplam-madalya-sayisinda-lider-olarak-tamamladi-1053537649.html
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Rusya günü toplam madalya sayısında lider olarak tamamladı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Rusya günü toplam madalya sayısında lider olarak tamamladı
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan Rus sporcular, bugünkü yarışlarda bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T22:17+0300
2022-02-06T22:17+0300
2022 kış olimpiyatları
2022 kış olimpiyatları
rusya
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Rus sporcular bugünkü 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları yarışlarında bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.Altın madalyanın sahibi, 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını 1 saat 16 dakika 9.8 saniyede tamamlayan Rus sporcu Aleksandr Bolşunov oldu. Aynı disiplinde Denis Spitsov, yarışı Bolşunov’dan 1 dakika 11 saniye sonra tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise ‘mogul’ kayak yarışını üçüncü tamamlayan serbest stil kayak yarışçısı Anastasiya Smirnova oldu.Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz olmak üzere toplamda beş madalya kazanmış oldu ve toplam ödül sayısı bakımından birinci oldu. İkinciliğe, toplam üç madalya kazanan Norveç takımı yerleşti.Daha fazla birincilik kazanan takıma öncelik verildiği klasik dağılımda ise Rusya, Norveç (2, 0, 1) ve İsveç'in (2, 0, 0) ardından üçüncü sırada yer alıyor.Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
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2022 kış olimpiyatları, rusya

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları: Rusya günü toplam madalya sayısında lider olarak tamamladı

22:17 06.02.2022
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / CARLOS GARCIA RAWLINS
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2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılan Rus sporcular, bugünkü yarışlarda bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.
Rus sporcular bugünkü 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları yarışlarında bir altın, bir gümüş ve bir de bronz madalya kazandı.
Altın madalyanın sahibi, 30 kilometre erkekler skiathlon yarışını 1 saat 16 dakika 9.8 saniyede tamamlayan Rus sporcu Aleksandr Bolşunov oldu. Aynı disiplinde Denis Spitsov, yarışı Bolşunov’dan 1 dakika 11 saniye sonra tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Bronz madalyanın sahibi ise ‘mogul’ kayak yarışını üçüncü tamamlayan serbest stil kayak yarışçısı Anastasiya Smirnova oldu.
Böylece Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) takımı bir altın, iki gümüş ve iki bronz olmak üzere toplamda beş madalya kazanmış oldu ve toplam ödül sayısı bakımından birinci oldu. İkinciliğe, toplam üç madalya kazanan Norveç takımı yerleşti.
Daha fazla birincilik kazanan takıma öncelik verildiği klasik dağılımda ise Rusya, Norveç (2, 0, 1) ve İsveç'in (2, 0, 0) ardından üçüncü sırada yer alıyor.
Rusya, Pekin Kış Olimpiyatları’nda kendi ismi ve bayrağı ile yarışamıyor. Zira ülkede devlet destekli bir doping programı uygulandığına ilişkin iddialar yüzünden Rusya, uluslararası müsabakalardan men edilmiş durumda. Ancak Rus sporcuların, Rusya Olimpiyat Komitesi takımı bayrağı altında yarışlara katılmalarına izin veriliyor.
4 Şubat Cuma günü başlayan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat’ta sona erecek.
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