Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Test sonucum pozitif çıktı

Kişisel hesabından açıklama yapan Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kişisel hesabından açıklama yapan Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı.
Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız. pic.twitter.com/CJSkNU22oX