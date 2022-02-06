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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Test sonucum pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Test sonucum pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu. 06.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-06T20:21+0300
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koronavirüs
türkiye
koronavirüs
adana
adana büyükşehir belediyesi
zeydan karalar
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Kişisel hesabından açıklama yapan Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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türkiye, koronavirüs, adana, adana büyükşehir belediyesi, zeydan karalar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Test sonucum pozitif çıktı

20:21 06.02.2022
© AAZeydan Karalar
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2022
© AA
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kişisel hesabından açıklama yapan Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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